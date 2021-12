Pai e filha em O Clone, Débora Falabella e Murilo Benício foram casados

Em O Clone (2001), Débora Falabella e Murilo Benício interpretaram Mel e Lucas, pai e filha na novela. Dez anos depois, eles voltaram a trabalhar juntos, mas como Nina e Tufão em Avenida Brasil. Os dois engataram um romance e se casaram, mas acabaram se separando em 2019. Relembre a história.

Débora Falabella e Murilo Benício foram casados?

Débora e Murilo ficaram juntos por sete anos. Antes de reencontrarem em Avenida Brasil, eles haviam atuado juntos em O Clone, que está sendo reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo.

Na trama de Glória Perez, após o romance com Jade (Giovanna Antonelli) não dar certo, Lucas se casa com Maysa (Daniela Escobar), e os dois têm uma filha, Mel. Porém, a jovem se envolve com drogas e passa a novela inteira sofrendo com a dependência química, assim como Nando (Thiago Fragoso).

Já em Avenida Brasil, os dois interpretam papéis bem diferentes. Benício viveu Tufão, um ex-jogador de futebol que leva uma vida luxo. Ele se casa com Carminha (Adriana Esteves), mas a mulher o trai com Max (Marcello Novaes). Débora é Rita/Nina, enteada de Carminha que, quando criança, sofre na mão da mulher. A megera abandonou Rita, mas na vida adulta, a cozinheira volta em busca de vingança.

Foi a partir das gravações de Avenida Brasil que os atores se envolveram. Eles ficaram juntos até maio de 2019, quando anunciaram o fim da relação. Meses antes, já circulavam boatos de que o casamento não ia bem.

Os dois não tiveram filhos juntos. Benício é pai de Pietro, fruto de seu relacionamento com Giovanna Antonelli, e Antônio, do namoro com Alessandra Negrini. Débora é mãe de Nina Falabella Hipolitho, do casamento com Chuck Hipolitho.

Antes da separação, os atores atuaram juntos mais uma vez nas minisséries Nada Será Como Antes (2016) e Se Eu Fechar os Olhos Agora (2018).

O que acontece com Mel e Lucas?

No final de O Clone, pai e filha tem um final feliz. Mel vai para uma clínica de reabilitação junto com Nando, e os dois conseguem se livrar do vício.

Os amigos decidem abrir uma clínica própria para ajudarem outras pessoas na mesma situação. Ele fica com Xande (Marcello Novaes).

Enquanto isso, Lucas e Jade ficam livres para viver o amor. Os dois se encontram na cena final de O Clone e vivem juntos para sempre.