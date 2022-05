Paolla Oliveira tem filhos? Atriz vive romance com Diogo Nogueira

Em um relacionamento com Diogo Nogueira, Paolla Oliveira completou há pouco tempo 40 anos de idade. A atriz está nas telinhas há quase duas décadas, o que desperta a curiosidade do público sobre sua vida pessoal, como: Paolla Oliveira tem filhos ou não? Na nova novela da Globo, Cara e Coragem, a atriz interpreta a mãe de duas crianças. Casada, a personagem é apaixonada pelo colega de profissão.

A atriz Paolla Oliveira tem filhos?

Paolla Oliveira não tem filhos. A famosa revelou no final do ano passado ao canal do YouTube “Seja Seu” que congelou seus óvulos, para ter a opção de mãe no futuro caso decida engravidar. Durante o papo, Paolla comentou que ainda não sabe se irá ter filhos ou não, mas que a possibilidade de poder escolher por conta do congelamento dos óvulos lhe deu uma boa sensação de liberdade.

“Meu desejo é que mais mulheres tivessem a oportunidade e ter isso como opção. Eu não quero ter filhos agora. Foi o que me fez congelar os óvulos”, disse a famosa.

Apesar de Paolla Oliveira não ter filhos, o parceiro da atriz, o sambista Diogo Nogueira, é pai. O cantor tem como herdeiro Davi Nogueira, de 15 anos de idade. O jovem é fruto do relacionamento de Diogo com a personal trainer Milena Nogueira, com quem esteve casado de 2003 a 2018.

Antes de começar o relacionamento com Paolla Oliveira, Diogo Nogueira namorou por mais de dois anos a advogada Jéssica Vianna.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são casados?

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não são casados. Rumores de que o casal teria oficializado a união surgiram no final do ano passado, quando os dois foram vistos em um cartório, mas Diogo negou a informação publicamente. Depois, as assessorias da dupla informaram que ambos estiveram no cartório para questões pessoais e nada que fosse relacionado a um casamento.

O relacionamento dos artistas é relativamente novo. O romance teve início no primeiro semestre de 2021 e a dupla assumiu o namoro publicamente em julho do ano passado. Na época dos rumores sobre casamento, Paolla e Diogo estavam juntos há poucos meses.

O casal já se abriu em entrevista para falar do relacionamento. Veja:

Paolla é protagonista em Cara e Coragem

Em Cara e Coragem, nova novela das 7 da TV Globo, a atriz paulista vive Pat, uma dublê profissional. A personagem de Paolla Oliveira tem dois filhos e é casada com Alfredo, papel de Carmo Dalla Vecchia. Porém, Pat ama outro homem. A dublê tem uma paixão secreta por seu amigo e colega de profissão, Moa (Marcelo Serrado).

Os papéis são invertidos na casa de Pat e Alfredo. Enquanto ele fica em casa e cuida das crianças, cozinha, é responsável pela casa e mais tarefas diárias da vida de quem é casado e tem filhos, a personagem de Paolla Oliveira é quem sai para trabalhar e tem uma vida agitada.

Em papo com a imprensa pouco antes da estreia da novela, Carmo comentou que é importante ter esse tipo de exemplo nas telinhas, por conta das tarefas domésticas serem sempre destinadas as mulheres na sociedade.

Apesar de ser apaixonada por outro homem, Pat não tem desprezo por seu marido. Alfredo e Pat são parceiros no dia a dia e se importam um com o outro. Porém, o romance se desgastou ao longo dos anos e a dupla virou mais amiga, do que um casal de fato.

Ao longo da novela, Pat precisará superar seus medos em relação ao amor e deixar seu casamento para trás se realmente quiser ser feliz. Em coletiva com a imprensa, Oliveira disse que o mais interessante no relacionamento de Pat e Moa é que não se trata de um amor impossível de acontecer em algum momento e que o público deve torcer por eles.

Leia também

História novela Cara e Coragem: autora Claudia Souto revela inspiração