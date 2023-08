Papel de Humberto, final de Alaor em Mulheres de Areia surpreende

Papel do ator Humberto Martins, Alaor é um vaqueiro que administra a fazenda de Virgílio (Raul Cortez) e é apaixonado por Ruth. A história do rapaz começa a mudar quando ele se aproxima de Malu (Vivianne Pasmanter), uma garota rebelde que faz de tudo para irritar o pai, que é um vilão. O final da novela, exibida pela primeira vez 1993, surpreendeu o público.

Alaor fica com quem em Mulheres de Areia?

Surpreendentemente, Alaor fica com Malu no final da novela Mulheres de Areia. Porém, a relação do casal ao longo da trama passa por muitos obstáculos, principalmente por causa de Virgílio, já que ela é rica e peão é pobre.

Para quem não lembra, o romance dos dois começa de forma inusitada. Com medo do pai a enviar para um internado fora do Brasil, Malu inventa que está grávida e o primeiro nome que surge em sua mente é o de Alaor, a quem ela acusa de ser o pai da criança, mesmo nunca tendo ido para cama com ele. Para manter a mentira em andamento, ela conversa com o vaqueiro, que tem uma queda pela riquinha e topa participar do plano.

A dupla até marca casamento, cria um relacionamento para convencer a família de Malu, mas toda essa invenção acaba se transformando em algo real, pois a proximidade entre eles faz surgir sentimentos de verdade. Por serem muito diferentes um do outro, eles brigam bastante. Mesmo assim, acabam se casando na trama.

É só após o casal subir ao altar, durante a festa de comemoração da união que Malu revela para a família que a gravidez foi inventada, o que deixa todos os convidados surpresos. Porém, essa mentira também se torna verdade pouco depois. Após sofrer um acidente na fazenda ao salvar um bezerro, Malu é consultada por um médico e Alaor é informado que será papai.

Mesmo com a chegada do bebê, o casal continua com os problemas recorrentes e os altos e baixos. No último capítulo da trama de Mulheres de Areia, eles até parecem que vão terminar separados, porque brigam feio. Alaor fica muito bravo ao chegar em casa e ver a esposa com os antigos amigos durante o chá de bebê. Ele não gosta das companhias, que considera uma turma de baderneiros e reclama das atitudes da mulher.

Após a discussão, Alaor promete que vai "domar" Malu de uma vez por todas, mas é alertado pela irmã Celina (Suely Franco) que a rebeldia de Malu é uma das características que o vaqueiro ama na esposa e não é bom mudá-la. Disposta a se reconciliar com Alaor, Malu o procura no final do capítulo. Ela muda totalmente o visual gótico e se veste de caipira para agradar o amado.

A jovem promete que será responsável e que eles não vão mais brigar, porque ela não quer que o filho tenha esse tipo de problema em casa. Alaor aceita as desculpas e afirma que não quer ela diferente do que é: "você está linda, mas essa não é a minha Malu. Celina tinha razão, cavalo selvagem quando ele é domado perde um pouco do encanto. A gente briga, quebra o pau, mas eu prefiro minha maluquinha". A dupla faz as pazes com um beijo apaixonado e troca juras de amor.

Por onde anda o casal Malu e Alaor hoje em dia

Casal querido da novela, Alaor e Malu foram vividos pelos atores Humberto Martins e Vivianne Pasmanter. Na época, 1993, ele tinha 32 anos de idade e ela 22 anos.

Hoje aos 52 anos, Vivianne Pasmanter está longe das novelas desde 2021, quando atuou em Nos Tempos do Imperador como Germana, uma picareta dona de estalagem, papel que já havia dado vida em Novo Mundo (2017), até então sua última novela, e reprisou na continuação da trama sobre a família de Dom Pedro.

Já Humberto Martins, 62 anos, tem trabalho mais recente nas telinhas. Ele foi o empresário Guerra em Travessia, que ficou no ar de outubro de 2022 a maio de 2023 na faixa das 9. Na trama, ele escondia da filha que não era seu pai biológico. O ator estava longe das novelas desde 2019, quando trabalhou em Verão 90.

Ambos são solteiros atualmente e tem filhos. O último relacionamento público de Viviane foi com o diretor Thiago Teitelroit, entre 2018 e 2019. Ela tem dois filhos, Lara Zaborowsky e Eduardo Zaborowsky, frutos de seu casamento com o empresário Gilberto Zaborowsky entre 2001 e 2008.

Humberto é pai de Humberto Filho Martins e Tamires Martins, frutos de seu casamento com Ana Lúcia Mansu entre anos 80 e 90, e Nicolle Coutinho Martins Duarte, filha dele com Andréa Abrahão, com quem esteve casado entre 2006 e 2008. Ele também se relacionou com a apresentadora Solange Frazão, entre 1999 e 2001, com quem não teve filhos. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, em julho de 2022, ele disse que já foi namorador, mas hoje está "aposentado".

