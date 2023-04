Quando estreia a série do Harry Potter na HBO Max?

A Warner confirmou a produção de uma série baseada nos livros de Harry Potter na última quarta-feira, 12. O seriado terá a autora JK Rowling como produtora executiva e um novo elenco. A obra será lançada na plataforma de streaming HBO Max, que passará a se chamar apenas Max.

Vai ter uma série de Harry Potter?

De acordo com informações do The Wrap, a série do Harry Potter se desenvolverá durante uma década. A data de estreia e mais detalhes ainda não foram divulgados pela Warner.

A nova produção terá novos atores no elenco, que viverão os icônicos personagens Harry, Hermione, Rony e demais figuras presentes nos sete livros. A série também promete ser uma "adaptação fiel aos livros."

A plataforma de streaming Max, que lançará os episódios, é a junção da HBO Max com a Discovery+ . A novidade foi anunciada junto com a notícia da produção da série. Antes da confirmação oficial da série do Harry Potter, rumores de que a Warner estaria preparando uma nova produção baseada nos livros já corriam na web. - a notícia havia vazado no dia 3 de março.

O que pegou os fãs de surpresa foi o envolvimento de Rowling na produção da série. A autora se envolveu em uma série de polêmicas recentemente por falas transfóbicas e publicações preconceituosas em suas redes sociais. O tema não foi comentado pelos produtores da série.

"Harry Potter é um fenômeno cultural e está claro que existe um amor duradouro e sede pelo Mundo Bruxo. Esta nova série original da Max mergulhará em cada um dos livros icônicos", disse o CEO de conteúdo da Max, Casey Bloys em comunicado à imprensa.

"O compromisso da Max em preservar a integridade dos meus livros é importante para mim, e eu estou ansiosa em ser parte dessa nova adaptação, que vai permitir um grau de profundidade e de detalhamento que apenas uma série de televisão de longa duração proporcionaria", afirmou Rowling.

Assista ao primeiro teaser trailer:

Your Hogwarts letter is here. Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Quem vai estar na nova série?

O elenco ainda não foi escalado, mas nenhum dos atores presentes nos filmes de sucesso está envolvido na produção até o momento.

O primeiro filme da saga Harry Potter foi lançado em 2001 com Daniel Radcliffe no papel do bruxinho. O papel alçou o ator à fama, assim como Emma Watson como Hermione e Rupert Grint como Ron. O último longa-metragem, Harry Potter e as Relíquias da Morte (Parte 2), foi lançado em 2011, totalizando dez anos de exibição da história dos personagens, assim como será feito no seriado.

A franquia avaliada em R$ 160 bilhões também ganhou seus próprios parques de diversão ao redor do mundo, jogos de videogame, peças de teatro, além de dezenas de novas edições dos livros.

A saga Harry Potter gerou também spin-offs. Rowling escreveu mais uma série de livros, que também se tornaram filmes, sobre uma história que se passa anos antes do nascimento do protagonista e explica os eventos que antecedem a Primeira Guerra Bruxa.

Apesar de se passarem antes da história da saga, os filmes da franquia Animais Fantásticos foram lançados após o último filme de Harry Potter. Em 2016, chegou aos cinemas 'Animais Fantásticos e Onde Habitam' protagonizado por Eddie Redmayne no papel do jovem Newt Scamander. O elenco também conta com Ezra Miller e Johnny Depp, que se envolveram em uma série de polêmicas nos últimos anos.

'Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindewald (2018)' e 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (2022)' são os demais filmes da franquia.

