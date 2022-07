Piores novelas da Globo 9: lembre 7 fracassos de audiência

Folhetins sofreram com rejeição do público e da crítica especializada

Nem só de sucessos vive o horário nobre da emissora. As piores novelas da Globo 9 amargaram baixos índices de audiência e não devem ser reprisadas tão cedo. Todas elas enfrentaram rejeição do público, que não gostou ou não entendeu a trama apresentada.

Um Lugar ao Sol (2021) está entre as piores novelas da Globo 9

Um Lugar ao Sol está no topo da lista das piores novelas da Globo 9. A história escrita por Lícia Manzo teve a pior média de audiência da história do horário, com apenas 22,3 pontos.

Com duração de apenas quatro meses, o folhetim foi exibido entre novembro de 2021 e março de 2022. A história gira em torno dos gêmeos Christian e Renato, ambos vividos por Cauã Reymond, que se separaram ainda bebês quando um foi adotado por uma família rica e outro continuou no orfanato. Em suas fases adultas, o pobre assume o lugar do rico após sua morte. O tema, extremamente clichê, não agradou o público.

Babilônia (2015)

Outra novela do horário das nove que não agradou foi Babilônia, de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga. O folhetim não convenceu o público, que não comprou o drama da mocinha Regina (Camila Pitanga) e começou a considerar a personagem uma verdadeira chata.

Além disso, logo no primeiro capítulo, houve um longo beijo entre Teresa (Fernanda Montenegro) e Estela (Nathalia Thimberg), que fez com que políticos evangélicos e movimentos conservadores comprassem briga com a Globo. Os autores mudaram personalidades e destinos dos personagens ao longo da novela, mas não adiantou. Babilônia fechou com média de apenas 25 pontos no ibope, ficando atrás apenas de Um Lugar ao Sol.

Em Família (2014) está entre as piores novelas da Globo 9

A expectativa era que Manoel Carlos saíssem de cena de forma gloriosa com Em Família, exibida em 2014 pela Globo, mas o projeto não cativou o público.

O autor pecou ao repetir uma trama já explorada em Laços de Família (2000), na qual mãe e filha se envolvem com o mesmo homem. Na novela, Helena (Júlia Lemmertz) e Luíza (Bruna Marquezine) viveram romances com Laerte (Gabriel Braga Nunes). Sem grandes emoções e personagens carismáticos, fechou com apenas 29,65 pontos de média.

A Lei do Amor (2016)

Entre as piores novelas da Globo 9, também está A Lei do Amor (2016), escrita por Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari. O folhetim foi um fiasco e fechou com apenas 27,22 pontos de média no ibope.

Apesar do elenco de peso, com nomes como Regina Duarte, Reynaldo Gianecchini e Vera Holtz, o público rejeitou fortemente a história, que era centrada na política – na mesma época, acontecia o impeachment de Dilma Rousseff. Ainda houve a acusação de assédio contra José Mayer, que interpretava o vilão do folhetim – o ator nunca mais retornou para a televisão após as denúncias.

Salve Jorge (2012)

A novela de Gloria Perez conquistou 33,97 pontos de média de audiência, cinco pontos a menos que sua antecessora, Avenida Brasil. O folhetim foi mediano, sem ser um dos maiores fiascos mas também não foi um grande sucesso.

Salve Jorge foi massacrada pela crítica por dezenas de erros na construção da história e sofreu forte rejeição do público em seus capítulos iniciais. Muitas das cenas mostradas no folhetim, que trazia o tráfico humano como tema central, eram consideradas absurdas e inverossímeis, o que afastou a audiência. A trama foi considerada o pior trabalho de Gloria Perez.

O Sétimo Guardião (2018) está entre as piores novelas da Globo 9

O Sétimo Guardião foi a novela que sucedeu Babilônia, um dos maiores fracassos do horário, mas não conseguiu levantar a moral da emissora: foram apenas 28,78 pontos de média de audiência.

Além do folhetim ter sofrido rejeição do público, houve uma série de polêmicas nos bastidores. Começando pela morte de um figurante, que morreu durante as gravações da novela – na época, a emissora soltou uma nota “lamentando profundamente”. Aguinaldo Silva, autor da obra, foi processado pelos alunos do curso Master Class ministrado por ele em 2015, que reivindicavam coautoria da obra. A trama teve que exibir os nomes dos 26 alunos nos créditos, como coautores.

Houve ainda a polêmica separação de Débora Nascimento e José Loreto, da qual Marina Ruy Barbosa foi apontada como pivô – ambos estavam no elenco do folhetim.

Velho Chico (2016) está entre as piores novelas da Globo 9

Entre as piores novelas da Globo 9, também está Velho Chico, de autoria de Benedito Ruy Barbosa, Edmara Barbosa e Bruno Luperi.

Além de ter sido considerada uma novela arrastada, chata e que não conseguia prender a atenção do espectador, o folhetim ficou marcado pela morte trágica do protagonista Domingos Montagner, que se afogou enquanto tomava banho no rio Francisco. Diante da fatalidade, o folhetim foi excluído do catálogo internacional e foi uma das poucas novelas da emissora que não foram exportadas. A audiência também foi baixa, marcando apenas 29,05 pontos de média.

