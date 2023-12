Piores novelas da Globo das 7: tramas que fracassaram na audiência

"Geração Brasil" (2014), "Além do Horizonte" (2013) e "Alto Astral" (2014) estão entre as piores novelas - Foto: Reprodução/Rede Globo

Algumas das consideradas piores novelas da Globo foram exibidas no horário das 19h, que sofreram com índices baixos de audiência, pouca repercussão na web e muitas críticas negativas entre a imprensa. O DCI reuniu dez títulos que amargaram a rejeição do público e que não devem ganhar uma reprise tão cedo.

Piores novelas da Globo inclui Geração Brasil (2014)

Exibida entre maio e outubro de 2014, "Geração Brasil" não conquistou nem o público nem a crítica, fechando com média de 19,41 pontos, número péssimo para a época, em que os folhetins ultrapassavam facilmente a casa dos 20. Com tema centrado em tecnologia, a história escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira não teve grande apelo popular.

Entre as maiores críticas feitas pela imprensa, está que a trama era chata, desinteressante e pecou por tentar forçar demais a linguagem dos jovens. Os especialistas também apontavam que o elenco salvou o folhetim de ser um fracasso maior ainda.

Além do Horizonte (2013)

Outra novela que fez com que os números de audiência do horário das sete desabassem foi "Além do Horizonte", exibida entre novembro de 2013 e maio de 2014, antecedendo justamente "Geração Brasil". A história escrita por Carlos Gregório e Marcos Bernstein fechou com média de apenas 19,73 pontos.

Uma das grandes críticas recebidas pelo folhetim foi que não houve muito humor, característica marcante das novelas das sete, mantendo-se como uma história de mistério e aventura. Veículos de imprensa especializados chamaram o título de "desastre", salvo pelo elenco, principalmente os novatos, que fez um bom trabalho.

Alto Astral (2014) está entre as piores novelas da Globo

"Alto Astral" foi exibida entre novembro de 2014 e maio de 2015, terminando com média de apenas 22,11 pontos, outro número baixo se levado em consideração o ano em que a novela foi ao ar. De autoria de Daniel Ortiz, o título teve um começo promissor e elogiado, mas perdeu a essência ao longo dos capítulos.

As críticas publicadas na época apontavam que os personagens careciam de propósitos mais bem definidos e que a história tivesse um gancho mais convincente, já que todos as figuras representadas ali pareciam meio sem rumo na obra, o que tornou o folhetim imemorável. E assim com os demais, até hoje não ganhou uma reprise.

Guerra dos Sexos (2012)

A versão original de Guerra dos Sexos, exibida em 1983, foi arrebatadora e cativou o público com os personagens defendidos por Fernanda Montenegro e Paulo Autran. Com o sucesso, a emissora decidiu produzir um remake 30 anos depois, mas que não obteve o mesmo êxito.

A segunda versão obteve média de apenas 22,78 pontos, nada comparada à repercussão conquistada três décadas antes. Além disso, a imprensa reprovou o remake assim como o público, que rejeitou a novela e perdeu o interessa na história. Entre os principais pontos negativos, estava o fato de que a trama era datada, já que os conflitos entre homens e mulheres mostrados estavam ultrapassados, uma vez que as lutas, conquistas e direitos do sexo feminino mudaram ao longo dos anos.

Deus Salve o Rei (2018) | Piores novelas da Globo

"Deus Salve o Rei", exibida entre janeiro e julho de 2018, foi uma das novelas mais recentes da Globo que sofreu alta rejeição do público, fechando com média de 25,57 pontos. Apesar do número não ser tão ruim assim, a trama recebeu uma enxurrada de críticas negativas, assim como o elenco.

A obra teve um começo bastante problemático, principalmente com a personagem de Bruna Marquezine. A carioca foi massacrada pelo público e pela crítica, que afirmavam que sua atuação estava robótica. Os mocinhos também não cativaram e a trama humorística não foi considerada tão engraçada assim.

Tempos Modernos (2010)

"Tempos Modernos" foi uma das novelas das sete da Globo que mais recebeu críticas. Com média de audiência de 24,07 pontos, a trama escrita por Bosco Brasil espantou o público que está acostumado com o tom humorístico do horário das sete ao trazer uma obra com a tecnologia como o tema central.

Até mesmo Grazi Massafera, uma das protagonistas, afirmou em 2019, durante o lançamento de sua linha de óculos, que Tempos Modernos foi a pior novela da Globo. A trama também contava com alguns elementos bizarros que não cativaram o público, como um computador falante.

Três Irmãs (2008)

Essa é uma das novelas mais esquecíveis da Globo. "Três Irmãs" terminou com média de 24,35 pontos, com a crítica apontando que a história escrita por Antonio Calmon era "ingênua demais". A obra viu os números de audiência caírem semana após semana.

Os atores também não foram poupados da crítica, e além das três protagonistas vividas por Claudia Abreu, Giovanna Antonelli e Carolina Dieckmann, outro famoso que não agradou o público com sua atuação foi Rodrigo Hilbert.

Piores novelas da Globo inclui Pé na Jaca (2006)

"Pé na Jaca" foi a última novela de Carlos Lombardi da Globo, que emplacou alguns sucessos na emissora. No entanto, o dramaturgo não obteve o mesmo êxito com esse título, que fechou com média de 29,78 pontos.

O folhetim não foi tão duramente criticado, mas também não gerou o mesmo furor que algumas outras novelas do mesmo horário tiveram. Sendo assim, a trama caiu no esquecimento e nunca ganhou uma reprise, se tornando um dos trabalhos mais irrelevantes do autor.

