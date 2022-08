Pipoca da Ivete horário: que horas começa o programa hoje (07/08)

O Pipoca da Ivete horário deste domingo, 7, será logo depois do filme da Temperatura Máxima. A cantora baiana volta a receber convidados especiais no palco da atração, que vão participar dos quadros Jogo do Sofá, Vale a Pena Rir de Novo e Embaixo dos Lençóis.

Pipoca da Ivete horário hoje, domingo, 7 de agosto

O Pipoca da Ivete de hoje começa às 14h25, horário de Brasília, logo depois da Temperatura Máxima. Basta sintonizar na Globo para assistir o programa ou acessar a aba ‘Agora na TV’ no Globoplay.

Neste domingo, Ivete Sangalo recebe o cantor Mumuzinho e os atores Dira Paes, Ary Fontoura, Érika Januza e Mariana Santos. A apresentadora e a voz de ‘Fulminante’ vão cantar juntos o hit ‘Eu Mereço Ser Feliz’ para toda a plateia.

Mumuzinho ainda participa do Jogo do Sofá ao lado de Dira Paes, a Filó de Pantanal, Ary Fontoura e Érika Januza. Nele, a apresentadora não só entrevista os convidados especiais, como eles recriam cenas icônicas das novelas da Globo.

Dira Paes e Érica Januza também seguem no palco para o Vale a Pena Rir de Novo. Ivete homenageia a Escolinha do Professor Raimundo e se caracteriza de Zé Bonitinho. A dinâmica também envolve um jogo, na qual as convidadas terão que encontrar bolinhas no cenário para somarem pontos na disputa.

Por fim, Mariana Santos, a Rebeca de Cara e Coragem, encara os quadros Embaixo dos Lençóis, no qual a convidada e a apresentadora precisam descrever objetos escondidos para a outro adivinhar, e Dá uma Espiadinha, em que as jogadoras precisam pular na cama elástica para ver as celebridades que estão do outro lado da cerca.

Esse é o terceiro episódio do Pipoca da Ivete. Tadeu Schmidt, Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, Regina Casé, Cauã Reymond e Michel Teló são alguns dos convidados que já passaram pelo programa.

A atração fica no ar nas tardes de domingo até outubro. Ainda não se sabe se haverá uma segunda temporada, que depende da audiência e resposta do público para acontecer.

Qual é o valor da fortuna de Ivete Sangalo?

O valor estimado da fortuna de Ivete Sangalo é de U$275 milhões, equivalente a R$1,3 bilhão, de acordo com o portal especializado People With Money.

A cantora baiana acumulou o valor através dos seus mais de 20 anos de carreira na música. A famosa começou como vocalista da Banda Eva, dona de hits como ‘Eva’, ‘Beleza Rara’, ‘Vem Meu Amor’, mas foi em 1999 que ganhou o Brasil mais uma vez ao seguir carreira solo. ‘Quando a Chuva Passar’, ‘Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim’, ‘Abalou’, ‘Festa’ são algumas de suas faixas mais famosas.

Ivete também é o rosto do Carnaval de Salvador e arrasta multidões por onde passa com seu trio elétrico. A famosa também conquistou espaço na televisão e no cinema. Atuou em nove filmes, incluindo Xuxa Gêmeas (2006), Crô – O Filme (2013) e De Perto Ela Não É Normal (2020), além de ter emprestado sua voz para a personagem Magnólia da animação Os Smurfs e a Vila Perdida (2017).

Na TV, foi técnica dos realities musicais The Voice Kids entre 2016 e 2017 e do The Voice Brasil, de 2016 a 2019. Também apresentou o Música Boa Ao Vivo, no Multishow, e segue no comando do The Masked Singer Brasil, que deve ter uma nova temporada em breve.