Maior segredo de Irene em Terra e Paixão é revelado

Caio vai revelar mais segredos de Irene em Terra e Paixão no capítulo desta quinta-feira, 6. Depois de revelar que a madrasta trabalhava como prostituta no bar de Cândida (Susana Vieira), o personagem de Cauã Reymond contará para toda a família que Daniel (Johnny Massaro) não é filho de Antônio (Tony Ramos).

Qual é o segredo de Irene?

Um dos grandes segredos de Terra e Paixão é que Daniel é filho de Ademir (Charles Fricks), com quem a megera teve um caso no passado. O primogênito vai escancarar a verdade para o clã La Selva após descobrir que o advogado mantém um caso com Aline (Barbara Reis).

"Tio, o Daniel é seu filho (...). Seu filho, sim... só que a Irene preferiu dizer que era do meu pai... porque era o irmão mais rico. A Cândida me contou tudo", diz Caio, deixando a família toda chocada. "Daniel é filho do seu irmão!", dispara ele para Antônio.

A revelação do segredo de Irene vai causar um caos em toda a família. Depois de saber a verdade sobre a mulher, Antônio vai se sentir enganado pela vilã, mas o casal ainda não deve se separar, ao menos por enquanto.

Quem vai ficar mais transtornado será Daniel, que não vai aguentar descobrir que não é filho de Antônio e deixará a mansão muito nervoso. O advogado vai sair dirigindo em alta velocidade pela estrada e perderá o controle do carro. O automóvel vai capotar por uma ribanceira, e o advogado será encaminhado para o hospital em estado grave.

Daniel morre em Terra e Paixão

A morte de Daniel também vai ao ar no capítulo de hoje da novela. Depois de capotar com o carro, o rapaz será rapidamente socorrido, mas já vai chegar ao hospital com poucas chances de sobreviver.

Antes de morrer, o personagem de Johnny Massaro dirá para a mãe que a ama. Aline também aparecerá no local para saber como seu amado está, mas será expulsa do hospital por Antônio.

Daniel não resiste aos ferimentos e morre pouco tempo depois. Revoltada com a morte do filho, Irene acusa Caio de ser o responsável pelo acidente e jura vingança contra o enteado.

Depois da morte de Daniel, Antônio já irá cogitar dar a sucessão para Caio. Irene, no entanto, não concordará com o marido - Petra (Debora Ozório) também seria uma possibilidade, mas a agrônoma vive dopada de remédios tarja preta.

Irene arma plano com Graça

Mesmo após a morte de Daniel, Irene não vai desistir de colocar as mãos na fortuna do marido. A megera vai armar um plano junto com Graça (Agatha Moreira) para que ela se case com Caio.

Em um primeiro momento, a dona da boutique vai procurar Marino (Leandro Lima) e exigir que ele assuma o filho que ela está esperando. No entanto, Gladys (Leona Cavalli) sugere que eles usem a gravidez de Graça para conseguir dinheiro da família de Antônio.

Graça será procurada por Irene, que vai sugerir que ela se case com Caio e que ele assuma a criança. De olho no dinheiro do clã La Selva, a loira vai topar participar do plano da sogra. No capítulo que vai ao ar na sexta-feira, 7, a personagem de Agatha Moreira vai pedir para se casar com o primogênito.

Caio vai se surpreender com a proposta da até então cunhada, que começará a manipular o rapaz. Primeiro, ele receberá uma mensagem enviada pelo celular de Daniel pedindo para que ele cuide do bebê. Depois, Graça vai inventar que sonhou com o falecido noivo pedindo para ela se casar com o irmão.

