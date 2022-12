Elenco de Emily em Paris: quem é quem na 3ª temporada

Emily em Paris está de volta para sua terceira temporada na Netflix. Os novos episódios chegam na plataforma de streaming em 21 de dezembro e segue com Lily Collins, Lucas Bravo, Ashley Park e Camille Razat nos papéis já conhecidos pelo público. A novidade fica por conta dos atores Paul Forman e Melia Kreiling.

Lily Collins, a Emily

Lily Collins segue no papel principal de Emily Cooper, uma jovem que se muda para a capital francesa a trabalho e vive clichês românticos.

A atriz britânica tem 33 anos e é mais conhecida por suas atuações no cinema. Entre os destaques de sua carreira está o papel de Clairy em Os Instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos (2013), Rosie em Simplesmente Acontece (2014) e Elizabeth em Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal (2019).

Lucas Bravo, o Gabriel

Lucas Bravo é um ator francês de 34 anos. Ela interpreta Gabriel, um chef de cozinha que namora Camille, mas acaba se envolvendo com Emily.

Antes de atuar em Emily em Paris, o ator só havia participado de filmes e séries francesas. Neste ano, ele emplacou dois papéis em filmes estadunidenses: Mrs. Harris Goes to Paris (2022) e Ticket to Paradise (2022).

Ashley Park, a Mindy

Ashley Park, 31, é americana. Ela interpreta Mindy, uma das melhores amigas de Emily. Ela é a primeira pessoa com que a protagonista faz amizade quando chega na capital francesa.

A atriz tem um extenso currículo no teatro. Destaque para o papel de Gretchen Wieners na versão musical de Meninas Malvadas, adaptada para os palcos, além de produções da Broadway, incluindo o revival de The King and I.

Camille Razat, a Camille

A francesa Camille Razat, 28, interpreta a personagem que tem o mesmo nome que o seu. Ela é amiga de Emily e namorada de Gabriel, com quem entra em conflito após descobrir o affair da protagonista com o chef de cozinha.

Antes da série da Netflix, ela esteve no seriado francês The Disappearance (2015), no qual interpretou a personagem principal. Também atuou em alguns filmes franceses.

Philipoine Leroy-Beaulieu, a Sylvie

Sylvie é a chefe de Emily, que não perde a oportunidade de infernizar a vida da mocinha. A personagem é interpretada pela atriz francesa Philipoine Leroy-Beaulieu, de 59 anos.

Na Netflix, ela também participou do seriado The Crown, na quinta temporada. A atriz também fez parte do elenco fixo da série francesa Call My Agent!, entre outros trabalhos na TV de seu país.

Samuel Arnold, o Julien

O ator francês Samuel Arnold, 31, interpreta Julien, um dos colegas de trabalho de Emily e funcionário da malvada Sylvie.

Além de Emily em Paris, ele também é conhecido pelo seu trabalho no filme Antony & Cleopatra (2018) e na série Platane (2011).

Lucien Laviscount, o Alfie

O britânico Lucien Laviscount, 30, também está de volta na terceira temporada de Emily em Paris. Ele interpreta Alfie, o novo interesse amoroso de Emily que entrou na história em 2021.

O ator tem um extenso currículo na televisão, iniciando sua carreira em 2002. Ele também foi um dos participantes da versão holandesa do Big Brother, realizada apenas com celebridades, em 2011.

Paul Forman, o Nicolas

O britânico Paul Forman, 28, é um dos novatos de Emily em Paris. Ela interpreta Nicolas, novo personagem que entra na terceira temporada. O rapaz terá uma “conexão pessoal inesperada” com a protagonista.

O ator é mais conhecido pelo seu trabalho no filme Nevrland (2019) e na série Frank of Ireland, lançada na Amazon Prime Video em 2021.

Melia Kreiling, a Sofia

Melia Kreiling também é mais uma novata que chega em Emily em Paris. Ela interpreta Sofia, uma artista grega que faz uma exposição na galeria de Camille. Durante sua passagem pela capital francesa, ela engata um romance inesperado.

A atriz tem 32 anos e é conhecida pelo seu trabalho nos seriados americanos Tyrant (2015) e The Last Tycoon (2017). Ela também fez parte do elenco do filme Guardiões da Galáxia (2014).

Bruno Gouery, o Luc

O francês Bruno Gouery, 47, também segue no elenco interpretando Luc, outro funcionário que trabalha com Emily na empresa de marketing.

Além do papel no seriado da Netflix, o ator também é lembrado por ter atuado no filme A Incrível História da Ilha das Rosas (2020) e na série Doc Martin (2011).

