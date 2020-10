Emily em Paris: confira os looks mais inspiradores da nova série da Netflix

Criada pelo produtor de Sex and the City e com o figurino assinado por Patricia Field, responsável por vestir Carrie Bradshaw, Emily em Paris é recheada de looks icônicos.

“Emily em Paris” é nova série da Netflix lançada em 2 de outubro e que já está dando o que falar por conta do combo: comédia romântica + lugares lindos + figurinos maravilhosos.

Aliás, Darren Star é o produtor, o mesmo responsável por séries icônicas como “Sex and the City” e “Beverly Hills 90210”.

Na sequência, vamos falar sobre os looks icônicos de Emily, uma jovem de Chicago que se muda para a Cidade Luz e vai trabalhar na área de marketing para marcas de luxo. Portanto, prepare-se para se inspirar ou ficar de queixo caído.

Os melhores looks da série “Emily em Paris

Logo no primeiro episódio da temporada é possível perceber a pegada fashionista da personagem protagonizada pela atriz Lily Collins. Sem dúvida, Emily atravessa com facilidade vários estilos.

Só para exemplificar: ela vai da camisa xadrez vermelha e tênis branco às produções nada monótonas, misturando estampas e peças de grife.

Aliás, os looks de “Emily em Paris” têm a marca registrada da figurinista Patricia Field. Sim, a mesma responsável pelas produções da eterna fashionista, Carrie Bradshaw (Sex and the City), e das personagens do longa “O Diabo Veste Prada”.

O primeiro dia de trabalho: mix de estampas

É muito provável que no seu primeiro dia de trabalho, Emily quis homenagear sua nova cidade. Ela aparece com botas Christian Louboutin Gorgona, escrita “Paris”, uma minissaia snake print Ronny Kobo Rida na cor verde, um top cropped branco Re/Done Henley Crop Tank, além de uma camisa leve e delicada com a Torre Eiffel estampada da Alice & Olivia.

Ao canal E!, Field fala que parece óbvio, mas funciona de alguma forma com Emily. Afinal, é nessa cena que o expectador começa a entender como a personagem brinca com os estilos para cada ocasião.

A saia tule em homenagem à Carrie Bradshaw

No segundo episódio da série “Emily em Paris”, a personagem aparece em uma festa com uma sala de tule preta que é impossível não se lembrar da memorável saia tule utilizada por Carrie Bradshaw na abertura de “Sex and the City” – e no final, no qual ela veste uma na cor verde em Paris.

Como toda fashionista, Emily tem consciência dos seus gostos e do que funciona para ela. Por isso, para arrematar o look, ela também usa uma bolsa em formato de rosto.

Desse modo, o visual fica chique e jovem ao mesmo tempo. Além disso, é uma forma de marcar a transição da personagem para parte francesa e parte americana, como explicou Field aos canais gringos.

Look com referência ao filme Cinderela em Paris

Um vestido preto ombro a ombro Christian Siriano, luvas Agnelle, bolsa de esfera com brilho da marca pariense La Compagnie du Costume, sapatos pretos com detalhes de cristal, cabelos presos com uma tiara fina na cabeça e maquiagem com batom vermelho. Precisa dizer mais?

De fato, esse visual de tirar o fôlego foi inspirado na elegância de Audrey Hepburn, no filme “Cinderela em Paris”. Inclusive, a figurinista diz que os traços da protagonista lembram a eterna Bonequinha de Luxo.

Estampas xadrez, pied de poule e boina: uma americana pariense

Ao longo da temporada, Emily desfila por Paris as suas roupas com estampas xadrez e pied de poule. O xadrez está presente em diferentes peças como blazer, camisa, jaqueta da Nike, bucket hat e boina.

Inegavelmente, este último acessório foi adicionado aos poucos com o objetivo de dar um toque pariense ao visual. Ao mesmo tempo, essa foi uma maneira que a figurinista encontrou para equilibrar o look “chique e eclético” da personagem.

Estilo primaveril de Emily em Paris

O vestido é uma peça básica para muitas pessoas, menos para Emily. Outro look memorável que a personagem utiliza com maestria é o vestido floral ombro a ombro Dolce & Gabbana de fundo preto e com estampa florais.

A fim de marcar a cintura e elevar o visual, Emily complementa com um cinto preto com tachinhas. Sem dúvida, os vestidos ombro a ombro e bem primaveris são a marca registrada da personagem.

Em outra cena, a personagem usa um vestido longo amarelo estampado que faz par perfeito com uma bolsa também estampada.

As jaquetas e casacos como protagonistas

Por exemplo, em outra cena, a jovem Emily aparece com mais um look inspirador: jaqueta Chanel verde, bucket hat xadrez, minissaia, bolsa bucket esmeralda Chanel, lenço no pescoço e botas Christian Louboutin.

Inclusive, duas curiosidades sobre a série: a marca Chanel aparece em muitas produções de Patricia Field. Além disso, a atriz Lily é fã da marca Christian Louboutin. Assim, é normal ver essas peças-desejos das grifes no seriado.

Emily e o vestido branco deslumbrante

Assim também, na cena do leilão, Emily surge com um vestido deslumbrante branco e estruturado, assinado por Pierre Cadault.

No entanto, Emily e o vestido são alvos de uma intervenção artística de dois designers. Essa passagem lembra o episódio em que Carrie Bradshaw cai durante o desfile na semana de moda de Nova York.

Acessórios e outros personagens de “Emily em Paris”

Como falamos anteriormente, o estilo jovial, chique e ousado de Emily é consistente ao longo da temporada. Nesse sentido, não é por acaso que os acessórios são também peças coringas no seu guarda-roupa.

Bolsas

Para começar, a cada look, uma bolsa diferente. Emily consegue ir de uma Chanel básica preta e lenço amarrado para garantir elegância e seriedade, aos apetrechos considerados “bregas” em bolsas com tachas e brilhos.

Botas

A protagonista também é fã de botas, de todos os tipos e cores: cano baixo, alto, branca, lilás, estampada. Uma muito utilizada em seus figurinos é a bota branca da Vivienne Westwood.

A chefe “Miranda”

Com looks mais sérios para dar o tom de “malvada”, como uma Miranda Priestly, a figurinista utilizou na chefe de Emily, interpretada pela atriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu, cores como preto, verde oliva e marinho.

A amiga Mindy

Chapéus, colares, animal print, botas, sandálias e muitas estampas fazem parte do look irreverente da amiga de Emily, a au pair Mindy Chen. É difícil não reparar no visual de Mindy a cada cena.

Enredo de Emily em Paris

“Emily em Paris” não é recheada apenas de looks super fashionistas e icônicos. Isso porque, para quem gosta de séries leves, com romance, altos e baixos na carreira profissional e cenários parienses que nunca são cansativos, a temporada é perfeita.

Emily encontra a oportunidade de trabalhar por um ano em Paris na área de marketing para marcas de luxo. Contudo, ela sofre um choque cultural e precisa se adaptar à sua nova realidade. Aliás, a série esbarra em muitos clichês relacionados ao comportamento do francês.

A primeira temporada está disponível na Netflix e o serviço não revelou se a história terá uma sequência. Como ela foi produzida pela MTV da ViacomCBS e seria exibida na Paramount Network, a renovação ainda é cercada de mistérios.

Porém, o produtor Darren Star disse ao site The Oprah Magazine que há muito a explorar na vida dos personagens logo na sequência. Ademais, ele afirmou que a próxima temporada não teria mais o choque cultural da personagem. Ou seja, seria Emily de Paris e não mais em Paris.