Que horas estreia a 3ª temporada de Emily em Paris na Netflix?

A nova temporada de Emily em Paris está prestes a entrar no catálogo da Netflix. A leva de episódios do terceiro ano da produção estrelada por Lily Collins estreia no dia 21 de dezembro e o público poderá assistir tudo de uma vez. Atualmente, a plataforma streaming não oferece pacote gratuito, mas tem opção para quem busca gastar menos.

Quando Emily em Paris terceira temporada entra na Netflix?

A terceira temporada de Emily em Paris deve chegar ao catálogo da Netflix entre as 4 e 5 da manhã do dia 21 de dezembro, quarta-feira. Esse é o horário que a plataforma streaming geralmente usa para adicionar suas novas produções ao catálogo.

Em 2022, a Netflix divulgou a chegada das novas temporadas de The Umbrella Academy, Rebelde e Peaky Bliders para as 4 da manhã. Já Wandinha, um de seus lançamentos de maior sucesso dos últimos tempos, só apareceu no catálogo depois das 5 da manhã. Com Emily em Paris, o horário ainda não foi confirmado, mas deve ser a mesma faixa, as produções do streaming sempre chegam na madrugada.

A história da produção mostra uma garota norte-americana que se muda para Paris para trabalhar com marketing em uma empresa. Ela acaba se dando bem e tem seu trabalho reconhecido. Na terceira temporada, Emily terá novos desafios para enfrentar no setor corporativo e também no mundo do amor. A garota terá seu coração dividido.

Para a sorte do público, Emily in Paris já está renovada até a quarta temporada. Então assim que assistir aos 10 episódios da nova leva de episódios da produções, pode ficar tranquilo que a produção retornará em 2023 com mais.

Assista ao trailer dos novos episódios:

+Polêmicas na série da Netflix Emily em Paris: entenada por que a série irritou espectadores ao redor do mundo

+Emily em Paris: confira os looks mais inspiradores da série da Netflix

Como assistir

Para assistir Emily em Paris assim que a nova temporada chegar a Netflix é necessário ser assinante da plataforma streaming. A empresa oferece 4 pacotes aos clientes. Um deles é mais barato e conta com a exibição de propagandas para os usuários. Já as demais não tem propaganda e sã um pouco mais caras. A qualidade de imagem varia com o plano:

Básico com anúncios - R$ 18,90 ao mês: qualidade de vídeo em HD (720p). Um número limitado de filmes e séries não está disponível nesta opção por causa das restrições de licenciamento.

Básico - R$ 25,90 ao mês: qualidade de vídeo em HD (720p). Sem restrição no catálogo e sem anúncios.

Padrão - R$ 39,90 ao mês: qualidade de vídeo em Full HD (1080p). Sem restrição no catálogo e sem anúncios.

Premium - R$ 55,90 ao mês: qualidade de vídeo em Ultra HD (4K) e HDR. Sem restrição no catálogo e sem anúncios.

Quem é a atriz Lily Collins

Lily Collins, protagonista de Emily em Paris, é britânica, mas cresceu nos Estados Unidos. A atriz de 33 anos de idade se mudou para Los Angeles quando tinha 6 anos. Ela é filha do famoso músico Phil Collins, dono do hit You'll Be In My Heart, que marcou a trilha sonora da animação Tarzan (1999).

A carreira de Lily começou começou quando ainda era bem jovem. Ela fez uma participação em dois episódios da série Barrados no Baile: Nova Geração em 2009 e apareceu no filme Um Sonho Possível (2009), como filha da personagem de Sandra Bullock.

Depois, ela somou diversos trabalhos no cinema: os longas Padre (2011), Sem Saída (2011), Espelho, Espelho Meu (2012), em que foi Branca de Neve, Ligados pelo Amor (2012), Adorável Professora (2013), Os Instrumentos Mortais: Cidades dos Ossos (2013), Simplesmente Acontece (2014), Regras Não se Aplicam (2016), O mínimo para Viver (2017) e Okja (2017).

Entre 2018 e 2019, ela interpretou a clássica personagem Fantine na minissérie Les Miserábles e em 2020 a atriz começou seu trabalho em Emily em Paris, série em que também é produtora. Em setembro de 2021, Lily se casou com o escritor Charlie McDowell.

Leia também

Onde assistir as séries mais buscadas de 2022