Morte de Miriam Pires no ar mudou novela Senhora do Destino

Um nome amado nas telinhas e com personagens marcantes, Miriam Pires faleceu aos 77 anos de idade em setembro de 2004. Na época, a atriz estava no elenco de Senhora do Destino e interpretava a personagem Clementina. Como a atriz faleceu durante as gravações da novela, o autor Aguinaldo Silva precisou fazer algumas mudanças na trama, mas ela continuou sendo lembrada.

Morte da atriz Miriam Pires

Miriam Pires faleceu antes de Senhora do Destino completar três meses nas telinhas. Ela vivia a personagem Clementina, avó de Shao Lin (Leonardo Miggiorin), que também havia saído de Belém de São Francisco, cidade de Maria do Carmo (Susana Vieira), e era uma espécie de governanta e conselheira para a nordestina.

Excelente cozinheira, ela era conhecida por suas receitas maravilhosas. Quando a atriz faleceu, a personagem precisou ser retirada da trama, mas sua memória foi mantida viva.

Clementina continuou a ser citada no folhetim e sua filha Aurélia (Cristina Müllins) deu continuidade no projeto da mãe, que era um livro de receitas de pratos nordestinos compiladas pelo jornalista Dirceu de Castro (José Mayer).

A obra literária lançada em Senhora do Destino acabou também pulando para o mundo real. Em janeiro de 2004, próximo a reta final da novela de Aguinaldo Silva, o livro A Cozinha De Dona Clementina foi publicado pela Editora Globo e reunia receitas apresentadas por Clementina no folhetim.

Miriam Pires morreu no dia 7 de setembro de 2004 de toxoplasmose , após mais de um mês de internação no Centro Médico Bambina, no Rio de Janeiro. A toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário que ataca o sistema nervoso central, além de órgãos vitais.

A atriz teve um trabalho que foi lançado postumamente, o filme Quanto Vale Ou É Por Quilo. A obra foi lançada em 2005 e contava também com nomes como Ana Lúcia Torre, Caco Ciocler e Lázaro Ramos.

Carreira da artista

Miriam Pires nasceu no Rio de Janeiro em abril de 1927. Sua carreira como atriz começou na década de 40 nos palcos do teatro. No começo dos anos 60, ela partiu para a televisão, espaço que a deixou famosa em todo o país.

Depois de atuar na TV Rio, em 1965, ela atuou em Ilusões Perdidas, da TV Paulista. Logo, ela se tornou um rosto marcado na TV Globo. Atuou nas obras Eu Compro esta Mulher (1966), Um Rosto de Mulher (1966), Anastácia, A Mulher sem Destino (1967), A Sombra de Rebeca (1967), Rosa Rebelde (1969), Véu de Noiva (1969), Irmãos Coragem (1970) e muitas outras.

A atriz esteve também em clássicas como Locomotivas (1977), A Sucessora (1978), Baila Comigo (1981), Gabriela (1983), Dona Beija (1986), Tenda dos Milagres (1986) e Olho por Olho (1988).

Em Tieta (1989 - 1990), Miriam Pires tinha um bordão muito conhecido: "Mistééério". Ela vivia Dona Milu na trama, uma viúva mãe de Carmosina (Arlete Salles) que era sincera e nada convencional.

Após atuar em obras como Pedra sobre Pedra (1992), em que foi Dona Quirina, bisavó de Jerônimo e Carlão (Paulo Betti) de 121 anos e uma figura na cidade, e Sonho Meu (1993), em que viveu Cecília, a mulher que dirige o primeiro orfanato em que Carolina (Carolina Pavanelli) é internada, Miriam Pires migrou para a extinta Rede Manchete por um tempo.

Ela atuou em Mandacaru (1997 - 1998) e Xica da Silva (1996 - 1998) e então retornou à TV Globo nos anos 2000. Ela foi Dona Ermelinda em Um Anjo Caiu do Céu (2001), uma senhora de 70 anos que era doce, compreensiva e muito sábia.

Ela ainda somou trabalhos em Copacabana (2001), Os Normais (2001), Desejo de Mulher (2002), Kubanacan (2003), A Diarista (2004) e em Chocolate com Pimenta (2004), em que fez participação como a parteira de Graça.

Sua última novela foi a marcante Senhora do Destino, em que interpretou a saudosa Clementina.

