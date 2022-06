Fred de Mulheres Apaixonadas: por onde anda Pedro Furtado

Pedro Furtado, o Fred de Mulheres Apaixonadas, fez sucesso interpretando o rapaz que se envolve com a professora de educação física Raquel (Helena Rinaldi). Quase vinte anos depois da exibição original do folhetim, o ator seguiu carreira como roteirista.

Como está o Fred de Mulheres Apaixonadas hoje?

O Fred de Mulheres Apaixonadas hoje tem 38 anos de idade e trabalha como roteirista – na época da novela, Pedro Furtado tinha apenas 19 anos.

Depois de participar do folhetim, ele ainda esteve em mais alguns trabalhos como ator. Esteve no seriado Antônia (2007) e na minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes (2007). Sua último trabalho como ator foi em 2013, quando participou do filme Paixão e Acaso (2013).

Desde então, ele passou a se dedicar à carreira de roteirista, que segue até hoje. Em 2013, ele ganhou o prêmio na categoria de melhor roteiro pelo longa ‘Boa sorte’, no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

Ele já roteirizou trabalhos para a Globo, Futura e HBO, incluindo a série Antônia (2007), o programa Um Pé de Quê? (2008), o seriado Mulher de Fases (2010) e o filme Boa Sorte (2013).

Em 2011, retornou à Globo e fez parte da equipe de roteiristas do extinto programa Esquenta e também da minissérie Jogos da Paixão, do Canal Brasil.

Hoje, ele também é diretor, fotógrafo e trabalha na produção de filmes e campanhas para marcas conhecidas de bebidas alcoólicas e outros clientes. O ex-ator sempre compartilha suas fotografias e trabalhos em sua página no Instagram.

Seus trabalhos mais recentes também incluem o seriado Sintonia, da Netflix, em 2019, e o filme As Verdades, que conta com Lázaro Ramos, Drica Moraes e Bianca Bin.

O que acontece com o Fred de Mulheres Apaixonadas?

Em Mulheres Apaixonadas, Pedro Furtado interpreta Fred, um jovem aluno que passa o dia fazendo natação na piscina da escola ERA. A professora Raquel se apaixona por ele, que corresponde ao interesse.

Há uma grande diferença de idade entre eles, já que o rapaz está nos seus 19 anos e a mulher está na casa dos 30. Os pais de Fred não gostam da aproximação entre a professora e o aluno e se opõem ao romance. Enquanto isso, Raquel sofre violência doméstica nas mãos do ex-marido Marcos (Dan Stulbach).

Quando ele descobre que Raquel está se relacionando com o aluno, Marcos passa a persegui-los. Raquel até chega a denunciar seu agressor para a polícia, mas isso não evita que ele continue atormentando a vida dela.

No final da trama, ambos Marcos e Fred morrem em um acidente de carro. O vilão sequestra Marcos e aponta uma arma para a cabeça do estudante, além de algemá-lo no veículo. Dentro do automóvel, os dois entram em uma luta corporal depois que o crápula pega o revólver para tentar atirar no jovem.

Enquanto eles lutam entre si, o carro bate e cai dentro de um precipício. No último capítulo, depois da morte de Fred e Marcos, Eleonora (Joana Medeiros) entrega para Raquel um caderno que pertencia ao seu amado, no qual ele escreveu cartas de amor para ela. A professora então revela que está grávida do estudante e chora ao abraçar Helena (Christiane Torloni). Agora, ela terá que cuidar do filho sozinha.

Depois de ler sobre como está o Fred de Mulheres Apaixonadas hoje, veja também: Como está Karina Barum hoje, a Graziela de Esmeralda.

+ Vanessa Gerbelli: como está a Lindinha do Cravo e a Rosa