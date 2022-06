Como está Karina Barum hoje, a Graziela de Esmeralda

Karina Barum hoje segue trabalhando como atriz após passar dez anos afastada da televisão. Ela ficou famosa em 1998, quando interpretou Shirley na novela Torre de Babel, da Globo. Depois, esteve em Esmeralda, folhetim no qual interpretou Graziela. A atriz trabalhou em mais alguns folhetins antes de se mudar para Florianópolis, em Santa Catarina.

Por onde anda Karina Barum hoje?

Karina Barum hoje é professora de teatro e mora em Florianópolis. Ela tem 51 anos de idade e é mãe de Manuela, fruto do casamento com o diretor Luciano Luz, de quem se separou em 2004.

Seu primeiro papel na Globo foi em 1997, quando esteve na terceira temporada de Malhação, interpretando a personagem Débora. Mas o destaque mesmo veio no ano seguinte, quando a atriz conquistou o papel de Shirley em Torre de Babel.

A personagem era a filha caçula de José Clementino (Tony Ramos) e irmã de Sandra (Adriana Esteves). Ela tinha uma leve deficiência na perna que afeta o seu caminhar, fruto de um desentendimento com a irmã no passado. Shirley era uma moça graciosa, bondosa, feliz e otimista, sendo a única que aceita o pai sem julgamentos e vai visitá-lo na cadeia. Ela é apaixonada por Alexandre (Marcos Palmeira), mas o rapaz não se interessa por ela. Ao longo da trama, se envolve com Adriano (Danton Mello).

Depois de Torre de Babel, seguiu atuando, até que se afastou das telinhas em 2011. Ela também esteve nas novelas Louca Paixão (1999) e A Padroeira (2001).

No SBT, participou de Esmeralda (2004), na qual interpretou Graziela – a trama está sendo reprisada atualmente no canal de Silvio Santos. Sua personagem é uma moça bonita e simpática, que tem uma personalidade bem diferente de sua mãe, Fátima (Tânia Bondezan). Ela vive um drama amoroso: está noiva de José Armando (Cláudio Lins), mas se apaixona por Adrian (Daniel Andrade), um peão da fazenda.

Sua última aparição na TV haviam sido em pequenas participações no programa Tribunal na TV, entre 2010 e 2011. Depois, ela se mudou para Florianópolis e começou a dar aulas de teatro. “Não parei totalmente. Produzi algumas peças e fiz filmes, pontualmente, quase escondida. Agora que voltei, quero projetos em que acredito, com pessoas de quem eu gosto e em quem confio”, disse a atriz entrevista ao jornal Correio Braziliense em abril de 2021.

A atriz voltou às novelas em 2021, quando esteve no elenco de Gênesis, novela bíblica da Record. Ela interpretou Lia, esposa de Jacó (Petrônio Gontijo), que se casa com o homem mesmo sabendo que ele gosta de sua irmã, Raquel (Giselle Tigre).

Nas redes sociais, ela compartilha cliques do dia a dia, fotos com a família, além dos bastidores de seus trabalhos na televisão.

Atriz está na série A3

Além de Gênesis, Karina Barum hoje também é a protagonista do seriado A3, do canal fechado Prime Box Brazil. Ela interpreta Adalgisa, uma mãe de família preconceituosa que não aceita a homossexualidade do filho. A trama se passa na década de 50.

Obcecada por poder e capaz de tudo para manter as aparências na alta sociedade, ela quer que seu filho Rogério (Tom Muszkat) se case com uma moça escolhida por ela, quando na verdade ele quer mesmo é ficar com Álvaro (Michel Waisman). Além do drama familiar, a série ainda traz um serial killer para atormentar a vida dos personagens. Temas como racismo, homofobia e violência também são discutidos.

“Os temas estão aí. Ainda falta evoluir muito porque precisamos crescer no coletivo. Hoje, as pessoas já se dão valor, estamos empoderados. E isso é muito bom. Vejo a geração da minha filha respeitando mais as diversidades, as diferenças”, disse ao veículo. O seriado foi ao ar no começo de 2021 no Prime Box.

