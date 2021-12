Por onde anda Raquel de Queiroz, a Giselle de Páginas da Vida

Raquel de Queiroz se destacou ao interpretar Giselle na novela Páginas da Vida (2006), que ganhou uma reprise no canal Viva em 2021. Na trama, ela interpreta uma garota que é forçada pela mãe a dançar balé clássico, apesar de não gostar do que faz. Mesmo com o destaque no folhetim, a ex-atriz mirim não seguiu carreira artística e está afastada da TV há anos.

Por onde anda Raquel de Queiroz de Páginas da Vida?

Hoje, Raquel de Queiroz está com 25 anos e longe das telinhas. Atualmente, a jovem trabalha como professora de balé; ela se formou em dança e tem atuado na profissão desde então. Porém, devido ao fechamento das escolas durante a pandemia de covid-19 no ano passado, a bailarina revelou em entrevista ao Notícias da TV que precisou recorrer ao auxílio emergencial concedido pelo governo.

No Instagram, Raquel compartilha frequentemente cliques sobre a sua vida e também do seu filho Davi, de 7 anos. Apesar de estar afastada das telinhas, ela sonha em poder voltar à dramaturgia: “Vou continuar com as aulas de balé, que são meu ganha-pão. Mas quero voltar a atuar, gostaria muito de voltar para a TV, muito mesmo. Eu me sentiria realizada hoje em dia voltando a trabalhar com isso”.

Depois de atuar em Páginas da Vida, Raquel Queiroz também teve destaque ao estrelar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, como a protagonista Narizinho, em 2007.

Na TV, Queiroz também conquistou mais dois papéis na Globo: em 2008 interpretou Dolores Duran, quando ainda criança, no especial da emissora “Por Toda Minha Vida”. No mesmo ano, ela viveu Zara na novela “Três Irmãs”. Esses foram os últimos trabalhos de Raquel na TV, que não teve seu contrato renovado com a Globo após 2010, quando tinha 15 anos.

Quem era a personagem de Raquel?

Em Páginas da Vida, Raquel Queiroz dividiu a personagem Giselle com Pérola Faria, que deu vida à jovem em sua fase adolescente. A garota é filha de Anna (Deborah Evelyn) e Miroel (Ângelo Antônio) e estuda balé clássico por influência de sua mãe, uma bailarina frustrada. Entretanto, Giselle não gosta do ofício e não se esforça para dançar bem, além de comer tudo o que quer escondido de Anna.

Quando se torna adolescente, ela conhece Luciano (Rafael Almeida), um pianista, por quem se apaixona intensamente. O amor pelo rapaz faz com que ela passe a gostar do balé, mas acaba desenvolvendo bulimia.

Quinze anos após a exibição original da novela na Globo, Páginas da Vida volta para uma reprise no Viva. O folhetim vai ao ar de segunda a sábado, às 13h30, horário de Brasília, com reprise às 23h. Aos domingos, os episódios da semana são reprisados entre 18h10 e 22h45.