Por onde anda Taumaturgo Ferreira, o Januário de O Cravo e A Rosa

Longe das novelas da Globo há quase duas décadas, o ator Taumaturgo Ferreira voltou a chamar atenção na emissora com a reprise de O Cravo e a Rosa, folhetim em que interpretou o marcante personagem Januário. Porém, para quem quer saber por onde anda Taumaturgo Ferreira, o famoso não abandonou a atuação. O artista continua na ativa, e trabalhou nos últimos anos na Record, HBO, Globoplay e no cinema.

Taumaturgo Ferreira está com 66 anos de idade e longe da aposentadoria. Além da carreira de ator, ele também é pintor e cantor. Para quem não sabe, o famoso se apresenta em bares, boates e teatros desde os anos 90, sempre acompanhado de Ruy Weber e Rui Godoy nos violões, segundo o site oficial do artista.

Da carreira de ator, o último trabalho lançado foi o filme Galeria Futuro. A produção chegou ao público em 2021 e também tem outros nomes famosos no elenco, como Marcelo Serrado, Klara Castanho, Luciana Paes, Otávio Müller, Zezé Motta, Milhem Cortaz, entre outros.

Antes disso, ele atuou na série Ilha de Ferro, da Globoplay, entre 2018 e 2019. Pouco antes, por onde anda Taumaturgo Ferreira de 2016 a 2018 foi com o personagem Bruno Boaventura em Magnífica 70, do canal fechado HBO.

Neste período, ele também atuou no curta Ted & Hanna (2018), além dos filmes Os Parças (2017) e A Noite da Virada (2014). Taumaturgo trabalhou alguns anos na Record, em que atuou em A Lei e o Crime (2009), Os Mutantes (2008), Caminhos do Coração (2007 – 2008), entre outros. Seu último projeto no casal de Edir Macedo foi a minissérie bíblica José do Egito (2014), em que interpretou o poderoso general Potifar.

Sua última novela na Globo, canal que o consagrou e atualmente ele aparece na reexibição de O Cravo e a Rosa, foi Celebridade (2003 – 2004) – adicionada em junho de 2022 no catálogo da Globoplay – como o personagem Nelito Moutinho.

Relacionamentos – Ator foi namorado de Malu Mader

Alguns podem não lembrar hoje em dia, mas um relacionamento famoso do ator foi com a atriz Malu Mader, que aconteceu no final dos anos 80. O casal era discreto, mas não era segredo que eles estavam juntos e a dupla chegou a dividir o mesmo teto.

O romance teve início quando os dois participaram da minissérie Anos Dourados (1986). De acordo com entrevista de Taumaturgo para a coluna de Patrícia Kogut no O Globo em 2021, o relacionamento durou cerca de dois anos e meio e terminou antes da famosa estrelar a novela Top Model, um dos trabalhos mais marcantes da carreira de Malu Mader até hoje.

Atualmente, o ator namora com a arquiteta Janne Saviano, com quem posta várias fotos e vídeos nas redes sociais. O casal está junto desde 2019 e completa três anos de união em outubro.

Qual o final de Januário em O Cravo e a Rosa?

Para quem voltou a acompanhar o trabalho do ator com a reprise de O Cravo e a Rosa, verá um desfecho feliz para o personagem no folhetim de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira. Januário termina o folhetim rico e ao lado da mulher que sempre amou, Lindinha (Vanessa Gerbelli).

O dinheiro ele conquista por causa de Joaquim (Carlos Vereza). É descoberto ao longo da trama que Januário é o filho perdido do ricaço e o caipira acaba herdando tudo depois da morte de Joaquim. No final da novela, Marcela (Drica Paes) até tenta passar a perna o meio-irmão para ficar com o dinheiro do pai, mas a vilã não tem sucesso e sai de cena sem nenhum centavo.

Já o romance com Lindinha demora a se concretizar e só acontece no último capítulo da novela. A moça não aceita ficar com Januário nem mesmo depois que ele enriquece, mas muda de ideia depois que é desmascarada e só recebe piedade por parte de Januário. Para quem não lembra, Lindinha fez muitas maldades ao longo da novela, pois desejava separar Catarina (Adriana Esteves) de Petruchio (Eduardo Moscovis), o homem que amava. Porém, os crimes da moça são revelados no final da trama e ela é enxotada por todos.

Januário continua apoiando a jovem, que passa a se arrepender de suas maldades. Lindinha então se propõe a melhorar e virar outra pessoa. A partir daí, ela também começa a se interessar por Januário e os dois iniciam um romance.

