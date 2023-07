Por que a atriz que fez irmã de Tonho da Lua sumiu da TV?

Interpretada pela atriz Gabriela Alves, a bela e doce Glorinha, irmã de Tonho da Lua (Marcos Frota), é um dos destaques da novela Mulheres de Areia, agora em reprise no Edição Especial. Depois de trabalhar no folhetim de Ivani Ribeiro, Gabriela esteve em outros folhetins, mas anos depois resolveu abandonar a profissão. Entenda o motivo e veja como ela está hoje!

Como está a atriz Gabriela Alves hoje?

Aos 51 anos de idade, Gabriela Alves decidiu deixar a atuação de lado para se dedicar a carreira de terapeuta holística. A famosa abandonou os trabalhos como atriz em 2011, depois de atuar na novela Amor e Revolução, do SBT.

Em um dos muitos relatos que tem no Instagram, Gabriela Alves contou que quando tinha seus 20 anos de idade já sentia que precisava fazer algo mais na vida, algo voltado para a transformação de vida. Atriz desde os quatro anos de idade, ela pensava em prestar vestibular para psicologia nesta época, no entanto, foi chamada pelo diretor Wolf Maya para a TV e acabou aceitando o papel de Glorinha em Mulheres de Areia.

Os anos foram passando e ela trabalhou em mais alguns projetos, como as novelas Tropicaliente (1994), Tocaia Grande (1995), o filme Era Uma Vez (1995), a série Mulher (1999), a novela Marisol (2002), entre outros.

Hoje, Gabriela Alves ajuda mulheres com atendimentos de mentoria e é criadora de diferentes processos terapêuticos que unem técnicas como constelação familiar, thetahealing e a filosofia do yoga.

Sobre voltar ao mundo da atuação, a intérprete da irmã de Tonho da Lua em Mulheres de Areia já comentou nas redes sociais que não sabe se um dia retornará a antiga profissão, pois hoje se dedica a "arte da cura".

"Eu abri mão de uma carreira promissora para seguir meu coração. Quando fiz esta escolha, fui questionada e criticada. Ninguém entendeu. E foram mesmo muitos altos e baixos para chegar num lugar onde não apenas me sinto confortável, mas que dá sentido à minha vida. Amo as artes, mas nunca me encaixei em alguns paradigmas que servem de coxia. Amo ser artista, mas descobri que meus palcos são a própria vida. E me comprometo a fazer da minha vida, uma obra de arte. Hoje me dedico a despertar a musa inspiradora de si mesma em cada mulher que mentoro", escreveu a terapeuta holística no Instagram em publicação que comemorou o retorno de Mulheres de Areia às telinhas.

Qual o final da irmã de Tonho da Luaem Mulheres de Areia?

Irmã de Tonho da Lua, Glorinha era enteada de Donato (Paulo Goulart) na novela Mulheres de Areia e sofria nas mãos do mau-caráter. Interesseiro, o dono de barcos fazia de tudo para explorar os pescadores que dependiam dele e ainda tinha olhares maldosos para a bela enteada. Por isso, ele odiava Tito (Eduardo Moscovis), rapaz que amava a moça.

Apesar dos obstáculos impostos por Donato, Glorinha e Tito acabam ficando juntos e conseguem se casar na trama. Apesar da enteada estar com o pescador interpretado por Moscovis, o padrasto continua com as investidas e assédio contra a moça e tenta beijá-la até mesmo no dia do casamento dela.

O casal só fica em paz no final da história de Ivani Ribeiro, quando Donato é procurado pela polícia e Glorinha revela o paradeiro do vilão. No último capítulo de Mulheres de Areia, sempre muito protetora como irmã de Tonho da Lua, Glorinha precisa abrir mão do cuidado com o irmão e deixá-lo partir com o circo.

O rapaz vai embora da cidade de Pontal D’Areia muito feliz, enquanto a moça se emociona e sente a falta do irmão. Porém, ela continua feliz com a companhia de seu amado, Tito.

