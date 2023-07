A história da novela "Mulheres de Areia" (1993) sofre uma reviravolta quando Raquel (Glória Pires) é dada como morta após sofrer um acidente em alto mar. Ruth, que fica com a aliança de casamento da irmã, decide se passar por ela para ficar ao lado de Marcos (Guilherme Fontes), sem saber que a vilã está viva e planeja voltar para se vingar. Raquel morre em Mulheres de Areia de verdade apenas nos capítulos finais.

O que acontece com Raquel em Mulheres de Areia?

Raquel se casa com Marcos após seduzir o namorado da irmã, deixando a mocinha arrasada. A vilã faz isso não por estar apaixonada pelo empresário como diz, mas por estar interessada na fortuna dele. Enquanto segue casada com o rapaz, ela continua se encontrando com o mau-caráter Vanderlei (Paulo Betti).

Até que um dia, Ruth e Raquel saem sozinhas de canoa. As duas se cansam de remar e ainda sofrem com a correnteza e uma rápida mudança de tempo, que faz com que a embarcação vire e jogue as duas na água.

Ruth é socorrida por Tito (Eduardo Moscovis), que consegue trazer a mocinha de volta para a superfície, enquanto Raquel afunda nas profundezas. No entanto, a gêmea boa ficou com a aliança da irmã e todos acreditam que Raquel é quem foi salva.

O único que reconhece Ruth é Tonho da Lua (Marcos Frota). "A outra sumiu. Quando eu cheguei lá, o barco já tinha virado. Ainda mergulhei pra procurar a outra, mas eu não encontrei", diz Tito.

Enquanto Tito sai para chamar Floriano (Sebastião Vasconcelos), Tonho coloca a aliança de Raquel no dedo de Ruth. Assim começa a farsa, com Ruth se passando pela irmã.

No entanto, Raquel não morreu. A vilã não só está viva, como planeja voltar para se vingar da mocinha. O retorno da megera acontece mais adiante no folhetim, depois que Marcos já descobriu que Ruth estava se passando pela irmã.

Como a vilã volta para a novela?

A vilã entra na casa da família de Marcos e diz ser Raquel, mas em um primeiro momento os demais personagens não acreditam. "Oi, sogrinho", diz ela. "Ai, Ruth, que isso. Que foi? Já voltou?", questiona Virgílio (Raul Cortez). "Não troca meu nome. Eu sou a Raquel. Sou eu, em carne e osso", diz a megera. "Para com essa palhaçada, Ruth", diz Virgílio.

Raquel começa a agir como se estivesse em casa, mas Virgílio ainda não está convencido. "Realmente, sua atuação é impressionante. Vamos parar com isso, Ruth. Eu quero saber onde é que está meu filho, cadê o Marcos?", questiona o ricaço. "Eu sei lá, tentei ligar para eles. Os dois têm que saber que eu vim reassumir meu lugar", continua ela.

Virgílio fica com uma cara de espanto, enquanto ela conta o que aconteceu. "Acorda! Eu sou a Raquel, eu não morri não. Eu nadei muito. Eu só não apareci antes porque estava esperando o resultado do julgamento. Se a Ruth fosse condenada, ninguém mais ia por os olhos em mim. Mas como ela foi absolvida, por unanimidade... Aliás, eu assisti tudo, escondidinha, disfarçada", explica.

Nos capítulos finais do folhetim, a megera arma um plano para separar Ruth e Marcos. Apesar de conseguir causar a separação do casal em um primeiro momento, a vilã não ficará ao lado do empresário.

Isso porque Raquel morre, agora pra valer, nos capítulos finais. Enquanto dirige por uma estrada, ela é fechada por César (Henri Pagnoncelli) e perde a direção do carro, que cai e capota em uma ribanceira.

