Após a morte do personagem no folhetim juvenil do SBT, foi levantada a dúvida por que Marcelo morreu em Poliana Moça e se há algum motivo por trás da doença que tirou o rapaz da trama. A história da produção no ar no SBT é baseada no livro homônimo de Eleanor H. Porter (1858-1920), no no qual o marido de Luísa (Thaís Melchior) também falece.

Por que Marcelo morreu em Poliana Moça? Tragédia já existia no livro

A morte de Marcelo (Murilo Cezar) não foi uma ideia da autora da novela, Iris Abravanel. Conforme apurado pelo portal Notícias da TV, a cena já existia no livro escrito por Eleanor H. Porter, que inspirou o folhetim que está no ar no SBT. No entanto, o personagem morre de outra forma na obra literária.

No livro, Marcelo, que leva o nome de Thomas Chilton, morreu repentinamente, sem explicações. Já na novelinha, o rapaz foi vítima do heptavírus, uma alegoria a Covid-19, e ficou internado por um tempo antes de falecer.

A saída do personagem da trama não será em vão. Desolada com a partida de sua amado, Luísa voltará a se isolar e se sentirá como antes da chegada da sobrinha. Para alegrar a moça, Poliana (Sophia Valverde) usará o Jogo do Contente.

O jogo foi inventando pelo falecido pai da protagonista para que ela sempre encontrasse um motivo para sorrir mesmo diante das dificuldades e ver o lado bom da vida. É com esse pensamento que ela enfrenta dezenas de situações difíceis em sua vida e contagia a cidade na qual vai morar com Luísa com seu otimismo.

Foi o Jogo do Contente, inclusive, que mudou a perspectiva de Luísa em relação a vida. Ela era uma mulher amarga na primeira temporada da novelinha, mas se tornou uma nova pessoa com a chegada da sobrinha e todo seu otimismo. Ela também encontrou o amor de Marcelo, que a transformou.

O que acontece com Luísa após a morte de Marcelo?

Luísa cai em depressão após a morte de seu amado e volta a ser mesma mulher amarga de antes - é aí que Poliana entra em cena novamente com seu Jogo do Contente.

Há também a possibilidade uma aproximação entre Luísa e Otto (Dalton Vigh), muito esperada pelos fãs da novela. Os espectadores torcem para que os personagens fiquem juntos no final da trama, assim como acontece na obra literária. Se Iris Abravanel continuar seguindo o livro, é provável que isso aconteça.

Até porque Marcelo gravou alguns vídeos para Luísa antes de sua morte e sugere em um deles que a mulher siga em frente com sua vida e encontre um novo amor.

Quando termina Poliana Moça?

Poliana Moça termina no primeiro trimestre de 2023, conforme informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do R7. A nova temporada da história da adolescente terá 265 capítulos, número bem menor que As Aventuras de Poliana, que contou com 564 episódios, mais que o dobro.

Nos últimos meses, o SBT vem reformulando sua grade e diminuindo a duração das reprises das novelas mexicanas para dar espaço a novos títulos. A última trama que sofreu esse picote foi A Desalmada (2021), que terminou antes do previsto, sendo substituída por Vencer o Desamor (2020).

Atualmente, há seis novelas no ar no SBT, sendo quatro mexicanas. A programação da tarde começa com a exibição de Maria Esperança, às 13h20, horário de Brasília, seguida por Cristal, às 14h20. A grade segue com Cuidado com o Anjo, às 17h20, Vencer o Desamor, às 18h30, Poliana Moça às 21h, e termina com Cúmplices de um Resgate, às 21h45.

Entre as tramas que estão no ar, apenas Poliana Moça e Vencer o Desamor são inéditas. Todas as outras já foram exibidas pelo SBT antes.