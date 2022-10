Que dia acaba a novela Desalmada? SBT antecipa fim

O SBT continua fazendo cortes nas novelas da grade vespertina e antecipou o fim de A Desalmada (2021). Apesar do folhetim render bons números de audiência para a emissora de Silvio Santos, a trama vai chegar ao fim antes de que o previsto, apesar da reclamação dos fãs nas redes sociais. Que dia acaba a novela Desalmada ?

Que dia acaba a novela Desalmada no SBT?

A Desalmada termina em 24 de outubro, segunda-feira. A partir de terça, o folhetim já não aparece mais na grade da emissora. A novela que passa a ocupar a faixa de horário é Vencer o Desamor, que está no ar desde o começo do mês.

O folhetim mexicano já estava na reta final e deveria ser exibido até o final da próxima semana, mas acabou sofrendo dezenas de cortes para ter o seu fim antecipado. Nas redes sociais, o público reclamou bastante sobre o corte sofrido pela novela e não entendeu o motivo, já que a trama dava uma das maiores audiências do canal.

Entre 26 de setembro e 2 de outubro, quando começava a entrar em sua reta final, A Desalmada deixou para trás até programas jornalísticos da TV. O folhetim marcou média de 5,4 pontos no Painel Nacional de Televisão (PNT), deixando Programa do Silvio Santos, Cuidado com o Anjo e o Repórter SBT, que mercaram 5,2 e 4,8 respectivamente, para trás. Em São Paulo, maior mercado publicitário do país, a trama chegou a 5,7, número ótimo para o horário vespertino da emissora.

Nas redes sociais, o público demonstrou sua insatisfação. “Acho muita mancada o SBT ficar passando o facão assim na reta final de a Desalmada. Toda novelas eles fazem esse inferno pq não tem planejamento. Pq não diminuíram A Arte de Vencer essa semana pra Desalmada começar mais cedo e compensar os cortes? Pqp eu não tenho paciência”, reclamou um fã. “Quando a novela não faz sucesso o SBT corta? Quando a novela faz sucesso o SBT corta? O que eles querem?”, questionou outra espectadora. “Como o SBT ta picotando A Desalmada, verei o resto da novela pelos capítulos originais”, comentou outro.

Qual novela entra no lugar de A Desalmada?

O horário de A Desalmada será ocupado por Vencer o Desamor (2020), que está no ar no SBT desde a primeira semana de outubro. A grade da emissora de Silvio Santos segue com seis novelas: Maria Esperança (13h20, horário de Brasília), Cristal (14h20), Cuidado com o Anjo (17h20), Vencer o Desamor (18h30), Poliana Moça (21h) e Cúmplices de Um Resgate (21h45).

Vencer o Desamor tem uma temática feminista e sobre empoderamento das mulheres ao contar a história de Bárbara (Daniela Romo), Ariadna (Claudia Álvarez), Dafne (Julia Urbini) e Gema (Valentina Buzzurro), quatro mulheres com vidas completamente diferentes, mas que precisam lidar com os mesmos dramas sociais, amorosos e profissionais. Ao longo da trama, o destino das protagonistas se entrelaçam.

A vida de Bárbara muda quando seu marido Joaquín Falcón (José Elías Moreno) morre vítima de um infarto fulminante. Logo após a morte do homem, Calixto (Tizoc Arroyo) vai atrás da viúva para invadir sua casa e tentar encontrar algo misterioso que o falecido deixou para atrás.

Há ainda a história de Dafne, filha de Joaquim fora do casamento, que entra na partilha de bens de seu falecido pai; Ariadna, nora de Bárbara, com quem vive em pé de guerra por discordarem da criação do neto, que tem Síndrome de Asperger.

Outra protagonista é Gemma Corona, filha da meia-irmã de Bárbara, que passa a trabalhar na casa da família Falcon sem que sua patroa saiba que a nova empregada doméstica na verdade é sua sobrinha.