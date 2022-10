O Marcelo vai morrer em Poliana moça: veja como será o final

O público da novela jovem do SBT tem vivido com o coração apertado desde que o personagem de Murilo Cezar ficou doente. Tudo o que os fãs do folhetim querem saber é se o Marcelo vai morrer em Poliana Moça ou não. As más notícias são que o professor vai mesmo sair da trama e deixará Luísa (Thaís Melchior) viúva.

Final trágico: o Marcelo vai morrer em Poliana Moça nesta terça-feira (18)

O Marcelo vai morrer em Poliana Moça no capítulo desta terça-feira, dia 18 de outubro.

Os momentos finais do personagem vão começar na segunda feira (17), quando Davi informar que não há mais solução para o quadro médico do personagem de Murilo Cezar, que foi infectado pelo hepta vírus. Luísa vai ficar no quarto de hospital com o marido e chorará no colo dele, sabendo que a qualquer momento ele pode dar seus últimos suspiros.

Marcelo vai sugerir para a mulher que eles fujam juntos do hospital e Luísa gostará da ideia, pois não quer que os últimos momentos do marido sejam nas paredes do hospital. Ela pedirá a ajuda de Otto (Dalton Vigh) e Durval (Marat Descartes) para conseguir fugir com o amado.

Antes de partir, Marcelo vai conversar com Otto e pedirá que ele cuide de Luísa e entregue uma mensagem especial para a esposa depois de sua morte. Durante este período, Luísa fará um exame e descobrirá que tem os anticorpos do hepta vírus e que por isso pode ficar perto de Marcelo sem correr riscos.

Marcelo vai conseguir ser liberado do hospital, mas estará muito debilitado e precisará de uma cadeira de rodas. No começo do capítulo de amanhã (18), Luísa então o levará para a praia em que eles passaram bons momentos e recordará ao lado do amado.

Antes do momento em que o Marcelo vai morrer em Poliana Moça, o professor vai tirar uma última foto com a esposa. Ele pedirá que ela prometa que vai amar de novo e não sofrerá na amargura por causa da perda.

Em seguida, o Marcelo vai morrer em Poliana Moça. Depois, haverá uma passagem de tempo na trama e será mostrado que 90% da população está vacinada contra o hepta vírus e que os casos de infectados diminuíram. Luísa então receberá uma mensagem póstuma deixada por Marcelo com Otto e ficará muito emocionada.

*Matéria baseada nos resumos cedidos pelo SBT. Mudanças podem ocorrer no folhetim sem aviso prévio.

Próximos projetos: Murilo Cezar já tem novas novelas engatilhadas?

Depois que o Marcelo vai morrer em Poliana Moça, o ator Murilo Cezar ficará longe das telinhas. Por enquanto, o famoso não revelou nenhum novo projeto, seja na televisão ou no streaming.

Em entrevista ao Na Telinha, agora em setembro de 2022, o ator falou sobre os planos pós Poliana Moça. Murilo diz que está em busca de projetos distintos e personagens densos e com histórias fortes. O famoso também revelou que adoraria interpretar um vilão.

Por enquanto, ele não aparece como cotado em nenhum novo projeto e nas redes sociais ainda tem comentado bastante sobre o final de seu personagem em Poliana Moça, sem dar pistas sobre uma nova série ou novela a caminho. O ator está há alguns anos na pele do personagem, ele interpretou Marcelo entre 2018 e 2019 em As Aventuras de Poliana e retornou ao papel em 2022 com a continuação Poliana Moça.

Sua outra novela no canal de Silvio Santos foi Carinha de Anjo (2018), em que interpretou Lucas. Nos últimos anos, ele também esteve na série Velhas Amigas (2018), que está disponível no catálogo da Amazon Prime Video.

