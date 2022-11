Por que o Stenio sumiu da novela Travessia?

O sumiço de Stenio (Alexandre Nero) na novela Travessia tem causado preocupação em Helô (Giovanna Antonelli). Desesperada com a falta de notícias do advogado, a delegada vai começar a investigar o paradeiro do ex-marido, que foi sequestrado por mafiosos perigosos.

Stenio foi sequestrado na novela Travessia

Stenio foi sequestrado pela máfia internacional e sumiu sem deixar rastros na novela Travessia. O personagem de Alexandre Nero foi até a Europa para atender um cliente, mas acabou sendo raptado pelos bandidos.

Há dias sem dar notícias, o advogado deixa Helô preocupada, que começa a investigar o sumiço dele por conta própria. Em cenas que vão ao ar a partir desta sexta-feira, 25, a delegada vai até chorar por causa do desaparecimento de seu amado.

Quanto mais os dias se passam, mais Laís (Indira Nascimento) e Helô começam a ficar desesperadas. A investigação de Helô começa de fato na próxima semana, no capítulo de segunda-feira, 28. A delegada descobre que o cliente de seu ex é perigoso, e assim que alguns dos associados desse cliente chegam ao Brasil, Ramirez e Cortez, ela pede para que eles sejam presos.

Ramirez dirá a Yone (Yohama Eshima) que ele e Cortez vieram buscar informações que pudessem ajudar na localização de Hernandez e Stenio. Cortez dirá que prefere esperar a chegada de seu advogado para responder a Helô se o ex-marido dela está vivo.

Para o alívio da delegada e do público, que torce por 'Steloísa', o sumiço do advogado não vai durar muito. No capítulo da próxima terça, Helô acionará a polícia espanhola que conseguirá chegar até o cativeiro onde o advogado está - ele sofrerá torturas dos bandidos durante todo esse tempo.

A patroa de Creusa (Luci Pereira) receberá a notícia de que Stênio está vivo através de Yone. Ela orientará Laís a alugar o avião para trazer o ex de volta para o Brasil o mais rápido possível. O advogado voltará para a novela Travessia nesse mesmo capítulo.

Helô e Stênio reatam na novela Travessia?

O sequestro de Stênio vai fazer com que ele e Helô se aproximem ainda mais - o advogado confessará para a ex-mulher que ficou aflito em pensar na possibilidade de que nunca mais vê-la.

A delegada terá a ideia de arranjar uma clínica para que Stenio possa passar um tempo para se recuperar, mas Creusa mentirá para a patroa e dirá que não há vagas. Assim, o advogado ficará na casa de sua ex-mulher.

Convivendo juntos, Stenio conseguirá fazer com que Helô durma na cama com eea, marcando mais uma recaída do casal na novela Travessia. No entanto, ainda não se sabe se os dois vão reatar de vez ou vão continuar vivendo como gato e rato.

Alexandre Nero volta para Travessia?

O sumiço do personagem Stenio é temporário. O ator Alexandre Nero segue na novela Travessia e se não houver mudanças na trama, deve continuar no folhetim até o final.

Stenio e Helô são dois dos personagens mais queridos da novela, que tem poucas figuras carismáticas até agora. Além do casal, que apareceu pela primeira vez em Salve Jorge (2012), apenas Oto (Rômulo Estrela) tem conquistado a simpatia do público.

O folhetim até atendeu a um pedido dos internautas nas redes sociais. Em cenas que foram exibidas nesta semana, a novela Travessia mostrou alguns flashbacks de Helô e Stenio em Salve Jorge ao som da música 'No Me Compares', tema do casal há dez anos.

Nas redes sociais, o público também pede para que o casal 'Steloisa' fique junto mais uma vez. Agora, basta esperar para saber se a autora Glória Perez vai atender à preferência do público.