O que acontece com Stenio em Travessia? Helo vai salvar o advogado

O personagem de Alexandre Nero se envolveu em uma enrascada com um cliente e agora o que acontece com Stenio depende de Helo (Giovanna Antonelli), que está investigando o paradeiro do ex-marido. O desaparecimento do advogado tem preocupado muita gente e continuará atormentando os personagens por mais algum tempo. Helo só terá sucesso em salvar Stenio nos capítulos da próxima semana da novela Travessia.

O que acontece com Stenio após sequestro?

Stenio foi sequestrado na Espanha, durante o atendimento a um cliente envolvido em lavagem de dinheiro e máfia internacional. O personagem de Nero sofrerá muito nas mãos do bandido e passará por momentos de tortura.

Enquanto isso, no Brasil, Helo estará focada em uma investigação minuciosa para descobrir o paradeiro do ex-marido. A delegada tentará esconder os sentimentos que ainda nutre pelo advogado, mas não conseguirá conter as lágrimas.

Nos capítulos que encerram essa semana de Travessia, de sexta (25) e sábado (26), Laís e Helo continuarão desesperadas atrás do advogado, que não dará nenhum sinal de vida.

Até que uma luz no fim do túnel aparecerá para a dupla. Helo conseguirá descobrir o culpado pelo sequestro de Stenio, um criminoso que se chama Cortez. Ela prenderá o mau-caráter - que vai desembarcar no Brasil - no capítulo de segunda-feira (28).

O bandido fará suspense e não revelará se Stenio continua vivo até a chegada de seu advogado. Por fim, no capítulo de terça (29), Helo finalmente conseguirá o endereço do cativeiro em que Stenio está sendo mantido. A polícia espanhola será avisada e o advogado será resgatado.

A delegada instruirá Laís (Indira Nascimento) a alugar um avião para levar Stenio para casa o mais rápido possível. Finalmente, o que acontece com Stenio é que ele chega ao Brasil. Porém, o personagem está debilitado, por conta das agressões que sofreu nas mãos dos sequestrados.

Por isso, Helo fará com que o advogado fique por alguns dias em sua casa e cederá seu quarto e cama para ele. Monteiro contará para Stenio no capítulo de quarta (30) que foi Helo quem resolveu tudo e o salvou. O advogado confessará que teve medo de nunca mais ver a ex-esposa.

Helo e Stenio vão terminar Travessia juntos na novela Travessia?

Helo e Stenio ganharam um final feliz em Salve Jorge (2012 - 2013), mas o desfecho do casal foi destruído quando a dupla de personagens retornou em Travessia. Os dois estavam separados há alguns anos no início da trama, mas a atração entre eles ainda existe. Mesmo separados, os dois tiveram uma "recaída" no capítulo do dia 7 de novembro e foram parar na cama. Porém, Helo garantiu que tudo não passaria do casual.

No entanto, a preocupação da delegada com o desaparecimento do advogado mostra que sentimentos entre eles ainda existem e o público torce para que os dois fiquem juntos. A verdade é que nem Gloria Perez sabe até o momento como será o final do casal, mas as chances de eles terem um novo desfecho feliz juntos é grande.

Antes da estreia da atual novela das 9, durante coletivas com a imprensa, a autora contou que por se tratar de uma obra aberta, esperaria pelas reações do público para definir os finais dos personagens. Ela disse que nem mesmo o desfecho da protagonista Brisa (Lucy Alves) estava definido e que ela ainda não sabia se a moça terminaria com Ari (Chay Suede) ou Oto (Romulo Estrela).

O que acontece com Stenio e Helo no final de Travessia também não está fechado até então, no entanto, as chances do casal são grandes, pois na internet o público os adora e deseja vê-los juntos novamente. Além disso, não há outros possíveis romances a vista para os dois, Stenio até se envolveu com Leonor na trama, mas o romance não foi para a frente e o advogado voltou a correr atrás de Helo.

Helo e Stenio tiveram uma noite quente depois da delegada salvar o advogado de um assalto:

