Por que Oto e Bia não se casam na novela Travessia?

Juiz ficará irritado com brincadeira da noiva

Uma brincadeira vai fazer com que o casamento de Oto e Bia seja cancelado na novela Travessia. O juiz se irritará com uma fala de noiva, que colocará a união por água abaixo. Sem estar casado, o hacker reencontrará Brisa o que deixará sua namorada com ciúmes.

O que acontece com Oto e Bia na novela?

O relacionamento de Oto e Bia começará a desandar a partir das cenas que vão ao ar no capítulo desta sexta, 14. Tudo está pronto para a união dos pombinhos, marcada para acontecer no cartório, mas o casamento não acontecerá de fato.

O juiz começará questionando se o hacker aceita a estudante como sua esposa. “Oto. É da sua livre e espontânea vontade receber Beatriz como sua legítima esposa?”, questionar o juiz. "Sim", responderá o hacker prontamente.

Em seguida, ele irá perguntar para Bia se ela aceita o rapaz como seu esposo. “Não!”, dirá a moça rindo, mas logo depois emendará um "sim".

O juiz levará a brincadeira feita pela jovem a sério e para o andamento da oficialização “O casamento está cancelado!”, dirá ele.

Bia tentará explicar que o "não" foi uma brincadeira, mas o juiz ficará irritado. “Não pode brincar! Isso aqui é sério. Infelizmente, hoje a gente não vai se casar, não no Artigo 1/538 do código civil. Marquem outro dia.”, diz ele.

“Tem que marcar outro dia. Não vamos perder a lua de mel, o resort. A gente vai. Na volta, a gente remarca”, consolará o hacker.

Veja: Helô morre na novela Travessia? Pilar vai armar contra delegada

Brisa e Oto voltam?

A anulação do casamento vai deixar a noiva chateada, mas significará uma ponta de esperança para Brisa que ainda guarda sentimentos pelo hacker - e ele por ela.

A maranhense ficará sabendo através de Vandami (Raul Gazolla) que Oto não se casou. No mesmo capítulo, ela será procurada mais uma vez pelo hacker, que lhe oferecerá ajuda. Obviamente Bia ficará incomodada com a atitude do noivo.

Com o rapaz ajudando a descobrir que a montagem feita com Brisa, sobre o caso da sequestradora de criança, é fake, Bia questionará seu amado se ele se arrepende de estar com ela. O hacker negará e dirá a sua amada que quer prosseguir com o casamento.

Apesar do desejo de Oto, os dois não vão seguir juntos. Bia decidirá não remarcar o casamento e irá terminar com o hacker. O rapaz até dirá que não quer perder a jovem, mas será em vão.

Veja: Vítima de criminoso, o que acontece com Karina em Travessia?

Qual o final de Oto em Travessia?

Oto e Bia não ficarão juntos em Travessia já que o hacker terminará a novela ao lado de Brisa, de acordo com informações da colunista Carla Bittencourt do Notícias da TV. Os mocinhos irão reatar apenas nos capítulos finais da trama.

Haverá uma passagem de seis meses para mostrar os desfechos dos personagens. Brisa se reencontrará com Oto e engravidará do seu amado - a bebê da protagonista é o parente com quem ela se encontraria, conforme previsto pela cigana.

A filha de Brisa também será a chave para que ela descubra o imbróglio com o DNA de Tonho, já que será revelado que ela é portadora de quimerismo, ou seja, possui duas sequências de DNA diferentes no corpo.

Quem descobrirá que a protagonista é uma mulher quimera será justamente Bia, e não Dante (Marcos Caruso) como previsto no início da trama.

Com a confusão resolvida, Brisa e Oto devem ficar juntos no final de Travessia. Os demais desfechos serão exibidos em 5 de maio, sexta-feira, data da exibição do último capítulo.

Veja: Ari vai ser preso? Vilão será alvo de armação no final de Travessia