Vítima de criminoso, o que acontece com Karina em Travessia?

Karina (Danielle Olímpia) é vítima de um pedófilo na web que chantageia a jovem e ameaça divulgar fotos dela nua para todos que a conhecem. Desesperada, a adolescente em um primeiro momento vai ceder ao pedido do criminoso até o caso chegar aos ouvidos de seus pais.

Karina morre na novela Travessia?

A vida de Karina vai se tornar um inferno nos próximos capítulos de Travessia. Depois de descobrir que foi vítima de um golpe cometido por um pedófilo, a jovem vai ceder a chantagem e gravará mais um vídeo já que o bandido ameaçará publicar as fotos da adolescente nua caso ela não faça o que ele lhe pediu.

O caso chegará ao conhecimento dos adultos no capítulo que vai ao ar na próxima segunda-feira, 10, quando Laís (Indira Nascimento) comentar com Isa (Duda Santos) e Brisa que falará com Joel sobre a jovem. Marineide (Flávia Reis) tentará conversar com a filha, mas não conseguirá. O conselho de Laís será levar a garota para uma consulta com a psicóloga.

A situação vai ficar ainda mais tensa nas próximas semanas. As chantagens do pedófilo irão continuar, até que ele decidirá expor as fotos da adolescente para todos que ela conhece. “Você não queria que todo mundo no seu colégio recebesse essas fotos, queria? O pessoal do colégio, todo mundo aí da sua lista de contato… posso mandar pra todo mundo que você conhece, bebê.. e publicar nas redes… cê vai ficar famosa! Queria ficar famosa, não queria?", diz ele.

Em seguida, o nojento espalha os vídeos e fotos de Karina nua pela web. De acordo com informações do Observatório da TV, a adolescente tentará tirar a própria vida mas será impedida por Duda.

Será então que o caso de Karina também chegará até Helô (Giovanna Antonelli), que já estava investigando o bandido. “O vagabundo explanou, mandou as fotos da menina pro colégio inteiro, pra lista de contato… detonou a garota! Pensar que enquanto a gente está aqui, quantos deles não estão soltos por aí, chantageando garotas como essa?”, dirá ela indignada.

Reveja a cena em que Karina descobre ter sido vítima de um golpe:

Quando termina a novela Travessia?

A novela Travessia termina em 5 de maio, sexta-feira. Nas próximas semanas, o público acompanha o desfecho da história de Karina e do pedófilo que a chantageia, que deve ser punido com o avanço das investigações de Helô, além da resoluções das histórias centrais de Brisa, Ari, Chiara (Jade Picon), Guerra (Humberto Martins) e demais personagens.

A partir do dia 8, a trama será substituída por Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco. A trama se passa na cidade fictícia de Nova Primavera, no Mato Grosso do Sul, e contará a história de Aline (Bárbara Reis), uma mulher que fica viúva após o assassinato de seu marido e decide se tornar produtora agrícola para continuar seu legado.

Ela entra em uma disputa de terras com Antônio de La Selva (Tony Ramos), um poderoso produtor rural que entra em conflito com a protagonista para tomar parte de suas terras, já que nelas há água. Ele é pai de Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), que estão em meio a uma disputa pelo poder e sucessão.

No entanto, ambos os irmãos se apaixonam por Aline ao longo da trama sem saber que estão envolvidos com a mesma mulher.

Além dos protagonistas, também fazem parte do elenco Gloria Pires, Agatha Moreira, Débora Ozório, Paulo Lessa, Débora Falabella, Jonathan Azevedo, Susana Vieira, Flávio Bauraqui, Tatá Werneck, Tatiana Tiburcio, Inez Viana, Amaury Lorenzo e Tairone Vale.

