Ari vai ser preso? Vilão será alvo de armação no final de Travessia

Com a novela Travessia em reta final, as próximas semanas não serão nada fáceis para o personagem de Chay Suede. Ari vai ser preso após ser incriminado pelo atentado contra a vida de Guerra (Humberto Martins). A polícia conseguirá um mandado de busca para a casa do rapaz e encontrará ingredientes caseiros para fabricação de bombas, além de uma arma.

E como tudo isso vai parar lá? Os resumos da novela, divulgados pela TV Globo, mostram que Cidália (Cassia Kis) e Guida (Alessandra Negrini) serão as responsáveis. Com sede de vingança e muito vontade de derrubar o arquiteto por conta do roubo das ações da construtora, elas vão armar contra o filho de Núbia (Drica Moraes) e depois comemoração quando o plano der certo e o maranhense parar na cadeia.

Pouco antes de Ari ser preso, Gil (Rafael Losso) escutará uma conversa suspeita de Cidália no telefone e aconselhará o amigo a fugir. Ele até ficará algum tempo fora do alcance dos inimigos, pois primeiro se esconderá na casa de Dante (Marcos Caruso) e depois viajará para Mandacaru, após a mãe descobrir seus crimes e deixar o Rio de Janeiro com Tonho (Vicente Alvite). No entanto, ele não ficará fora por muito tempo e acabará sendo encontrado pela polícia.

Contudo, para quem torce contra o vilão de Chay Suede, a notícia ruim é que o rapaz não ficará atrás das grades por muito tempo. Os resumos mostram que Ari vai ter a prisão decretada no capítulo do dia 12 de abril, quarta-feira, mas logo no dia 14 de abril, sexta-feira, ele será libertado.

Não foi revelado por enquanto como ele saíra da cadeia. Se será por meio de fiança ou se a polícia logo descobrirá que tudo não passa de uma armação de Guida e Cidália e ele ficará livre das acusações.

Quem acompanha a novela Travessia tem visto que Ari se tornou suspeito da bomba que foi colocado no carro de Guerra há vários capítulos. No entanto, agora com as cenas em que Cidália e Guida precisam incriminar o rapaz para que a polícia encontre provas sobre o caso, é provável que ele não seja o responsável pelo crime que quase matou o pai de Chiara (Jade Picon).

Com Ari na cadeia e Brisa sem a guarda, o que acontece com Tonho?

Nos próximos capítulos de Travessia, Laís (Indira Nascimento) irá informar Brisa (Lucy Alves) que ela não tem mais nenhum direito em relação a Tonho, devido aos três testes de DNA que atestaram que a mulher não era mãe do menino e a suspeita de que ela é uma sequestradora de crianças.

Para piorar a situação, Ari vai até Mandacaru buscar o menino - que estará com a avó - e o levará de volta para sua casa no Rio de Janeiro. Porém, ele vai ser preso e assim o garoto ficará sozinho. Por isso, o juiz determinará que Tonho fique em um abrigo durante algum tempo.

A decisão do juiz será provisória. Tonho ficará no abrigo e poderá ser visitado por Guerra e Dante, mas nenhum deles terá a permissão para levar a criança para casa, apenas Nubia, avó de Tonho e que neste ponto da história ainda estará em Mandacaru.

A personagem de Drica Moraes viajará para sua terra natal para fechar o comércio que tem por lá e juntar parte do dinheiro que deve a Guerra, devido ao roubo de ações cometido por Ari. Depois de terminar seus negócios no Maranhão, Nubia retornará ao Rio de Janeiro e tirará Tonho do abrigo.

