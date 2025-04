Power Couple 2025: como assistir ao vivo e online

A sétima temporada do Power Couple Brasil já começou com 14 casais confinados na mansão da Record, em Itapecerica da Serra. É possível assistir o Power Couple ao vivo online e grátis e acompanhar tudo o que acontece na rotina dos casais.

Assistir Power Couple ao vivo online em 2025

A transmissão ocorre pela Record TV, com exibição de segunda a sábado às 22h30, horário de Brasília. ​

O público pode assistir online através do PlayPlus, serviço de streaming da emissora, oferece acesso gratuito à programação ao vivo da Record TV.

Quem quiser acompanhar o reality pela internet pode assistir à programação ao vivo da emissora gratuitamente no PlayPlus, streaming oficial da Record. Já para acessar o conteúdo exclusivo e os bastidores 24 horas por dia, é preciso assinar o plano pago da plataforma.

Nesta edição, o programa será comandado por Felipe Andreoli e Rafa Brites, que assumem o posto deixado por Adriane Galisteu.

Como funciona o programa?

No Power Couple, há três provas importantes para os casais: a dos homens, das mulheres e dos casais. A disputa do grupo feminino e masculino acontecem às segundas e terças. Os maridos devem apostar parte do saldo de suas contas em suas esposas e vice-versa. Dependendo do desempenho de cada um, eles perdem ou ganham mais dinheiro.

Já a prova dos casais, às quartas, define quem vai para a DR da semana. Quem tiver o pior desempenho na disputa ocupa a primeira vaga; o segundo casal a ir para é berlinda é quem contabilizar o menor saldo na conta conjunta.

Neste dia, também ocorre a votação aberta. Na sala da mansão Power, os casais precisam votar um nos outros, e o par que mais for mencionado pelos colegas vai para a votação popular.

O público escolhe quem deve permanecer na disputa. Na quinta-feira, ocorre a eliminação e um deles dá adeus a competição.

