Primeiro capítulo de Pantanal terá 1h30 de duração; que horas começa

José Leôncio (Renato Góes) e Madeleine (Bruna Linzmeyer) em Pantanal; veja o que acontece no primeiro capítulo - Foto: Globo/João Miguel Júnior

O primeiro capítulo de Pantanal será exibido no dia 28 de março e terá 1h30 de duração. O remake chega às telas da Globo trinta e dois anos depois de se tornar um fenômeno na extinta TV Manchete e alavancar a audiência da emissora como nunca antes. Abaixo, veja tudo o que sabemos sobre a estreia da história de Juma Marruá.

Que horas começa o primeiro capítulo de Pantanal 2022

O primeiro episódio de Pantanal estreia em 28 de março, às 21h30, horário de Brasília. O capítulo terá duração de 1h30 e deve ficar no ar até às 23h – na segunda-feira, o folhetim será exibido como se fosse um longa-metragem e terá apenas um intervalo comercial, de acordo com o Notícias da TV.

A Globo já liberou o resumo do episódio que marca o início da trama adaptada por Bruno Luperi. A história começa com o protagonista José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) ainda criança. As cenas mostram Joventino (Irandhir Santos), seu pai, o ensinando a ser um peão.

Há uma passagem de tempo. José Leôncio chega ao Pantanal com sua comitiva e Joventino decide ficar e comprar suas terras. Pai e filho caçam juntos marruás para a fazenda, nome dado aos touros que se separam do rebanho e fogem para as matas.

Um deles derruba o peão Anacleto (Romeu Benedicto) e foge. Joventino sai para pegar o marruá fugido e José Leôncio vai atrás do pai. Enquanto isso, Anacleto tenta convencer os peões a se revoltarem contra o patrão.

José Leôncio enlaça o touro, mas seu pai o solta. O pai do protagonista então sai sozinho à caça do touro. Anacleto exige que José Leôncio pague a ele e aos outros peões. Joventino volta com uma boiada de marruás e todos o admiram.

Qual a história de Pantanal?

Pantanal tem dois núcleos protagonistas. O de Juma (Alanis Guillen), filha de Maria Marruá (Juliana Paes) e Jove (Jesuíta Barbosa), filho de José Leôncio. Os mocinhos se conhecem e se apaixonam na segunda fase da novela.

Mas antes, o público acompanha a história de seus pais. Maria e Gil (Enrique Diaz) chegaram ao Pantanal em busca de uma terra em que pudessem viver depois de perderem os filhos em conflitos com poderosos fazendeiros no Paraná.

A mulher engravida novamente e então nasce Juma. Entretanto, Gil é assassinado por grileiros, e Maria passa a criar a filha sozinha. A matriarca tem o poder sobrenatural de se transformar em onça-pintada quando se sente ameaçada, herdado também por sua filha.

Ao longo da trama, Maria é assassinada a mando de Muda (Bella Campos), que chega na fazenda da família para vingar a morte de seu pai, assassinado por Gil. Juma fica órfã.

No outro núcleo, José Leôncio é um dos mais poderosos peões do Pantanal. Ele conhece Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles) durante uma viagem ao Rio de Janeiro e se apaixona. Os pombinhos voltam juntos para o Pantanal e a mulher engravida de Jove, filho do casal.

Depois do nascimento do bebê, Madeleine decide que não quer mais ficar na região e volta para o Rio de Janeiro com a ajuda de Gustavo (Gabriel Stauffer/Caco Ciocler), levando a criança.

Jove só se reaproxima do pai quando já está adulto. Ele vai até o Pantanal para reencontrar o patriarca, mas os dois se desentendem. É então que ele conhece Juma Marruá e se apaixona, apesar as diferenças sociais e culturais.

