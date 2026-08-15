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Propaganda eleitoral na TV muda programação da Globo, SBT e Record em 2026

TSE determinou que propaganda na TV começa em agosto

Escrito por Anny Malagolini
Propaganda eleitoral na TV Foto: reprodução
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A propaganda eleitoral na TV começa nesta sexta-feira, 28, e mudará a programação da Globo e das demais emissoras. O horário eleitoral gratuito do primeiro turno das Eleições 2026 será exibido até 1º de outubro, três dias antes da votação, marcada para 4 de outubro. As informações sobre prazos são do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O que muda com o horário da propaganda eleitoral na TV

A propaganda eleitoral na TV será veiculada das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55, no horário de Brasília. O horário eleitoral começa nesta sexta, 28, e vai até 1º de outubro, quinta-feira. No segundo turno, caso seja necessário, a propaganda será exibida entre 9 e 23 de outubro.

Às segundas, quartas e sextas, o horário político é reservado para candidatos ao governo do estado, Senado e Assembleias Legislativas. Às terças, quintas e sábados são exibidas as propagandas dos candidatos à Presidência e Câmara dos Deputados.

Com a inserção de dois blocos de 25 minutos de horário eleitoral gratuito na programação, a grade da Globo sofre alterações. A emissora também precisa distribuir as inserções eleitorais de 30 e 60 segundos ao longo da programação, entre 5h e meia-noite.

Às 13h começa o horário político, terminando às 13h25, quando a programação da tarde é retomada. Na Globo, a grade também terá mudanças no período noturno por causa da propaganda eleitoral.

Já no horário da noite, o horário eleitoral altera a programação da Globo. O Jornal Nacional terá sua duração ampliada antes do início da propaganda eleitoral, e a novela Quem Ama Cuida, atualmente exibida às 21h20, terá seu horário ajustado. A partir de segunda-feira, 17, a novela passa a ter início previsto para 21h40, em uma preparação da emissora para o período eleitoral.

Programação da Globo

  • Praça TV: horário sujeito a ajustes
  • Globo Esporte: horário sujeito a ajustes
  • Propaganda eleitoral na TV: 13h00, horário de Brasília
  • Jornal Hoje: 13h25, horário de Brasília
  • Jornal Nacional: horário sujeito a ajustes
  • Quem Ama Cuida: horário sujeito a ajustes

O que muda no SBT e Record?

A propaganda eleitoral na TV também afeta as outras emissoras. No SBT, os blocos obrigatórios serão exibidos das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55. A programação da emissora poderá sofrer alterações para acomodar o horário eleitoral e as inserções de campanha.

No período da tarde, a programação atual do SBT já passou por mudanças ao longo de 2026. Esmeralda encerrou sua exibição em março, enquanto Meu Coração é Teu e Sortilégio passaram a ocupar faixas da programação vespertina. (Wikipédia)

À noite, a propaganda eleitoral também será exibida das 20h30 às 20h55. A grade do SBT poderá ser ajustada pela emissora para acomodar o bloco eleitoral.

Programação do SBT

  • Programação da tarde: horário sujeito a ajustes
  • Propaganda eleitoral na TV: 13h00, horário de Brasília
  • Programação da tarde: a partir das 13h25, horário de Brasília
  • SBT Brasil: horário sujeito a ajustes
  • Propaganda eleitoral na TV: 20h30, horário de Brasília
  • Programação noturna: a partir das 20h55, horário de Brasília

Já na Record, o horário eleitoral também ocupa as faixas das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55. A emissora terá de reorganizar a programação para acomodar os dois blocos obrigatórios e as inserções eleitorais distribuídas durante o dia.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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