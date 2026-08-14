Cinema & TV

Confira que dia acaba a reprise de Além do Tempo na Globo

Novela já está na segunda fase

Escrito por Anny Malagolini
que dia acaba a reprise de Além do Tempo Globo
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A Edição Especial de Além do Tempo acaba de entrar em um momento decisivo na tela da TV Globo. Com o início da segunda fase, o folhetim dá um salto temporal de cem anos, apresentando os personagens reencarnados nos dias atuais e dando partida aos dilemas que prepararão o terreno para o encerramento da trama. Mesmo com essa grande reviravolta na história, a novela ainda deve continuar no ar por mais alguns meses.

A previsão é de que a reprise chegue ao fim em meados de novembro de 2026. A primeira etapa da produção se encerrou no começo de agosto com o trágico desfecho dos protagonistas Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), abrindo espaço para a narrativa ambientada no tempo presente.

Escrita por Elizabeth Jhin e exibida originalmente em 2015, a obra retornou à grade em 27 de abril. A trama se destacou no horário das seis por fugir do formato tradicional ao dividir a história em duas partes totalmente distintas, conectadas pelo romance central e por temas como reencarnação, destino e a força de laços do passado.

O que muda na segunda fase de Além do Tempo?

A transição para os dias atuais transforma completamente a dinâmica de Além do Tempo. Após a morte do casal principal no século XIX, todos os personagens reaparecem no tempo presente com novas profissões, dinâmicas familiares e personalidades, mas ainda ligados a pendências de suas vidas anteriores.

O reencontro de Lívia e Felipe: Lívia surge agora como uma empresária de sucesso na indústria vinícola e noiva de Pedro (Emílio Dantas). Felipe, por sua vez, é proprietário da Vinícola Campobello, casado com Melissa (Paolla Oliveira) e pai do pequeno Alex. Ao se cruzarem por acaso, os dois sentem uma atração imediata e inexplicável que coloca seus atuais relacionamentos em risco.

Os vilões e os conflitos amorosos: Disposta a segurar seu casamento, Melissa revela uma faceta obsessiva para afastar o marido de Lívia. Na outra ponta, Pedro não aceita ser rejeitado e demonstra uma postura possessiva. Enquanto isso, Anita (Letícia Persiles), braço direito de Lívia na empresa Beraldini, se divide no triângulo amoroso com Roberto (Rômulo Estrela) — agora um médico sedutor — e Afonso (Caio Paduan).

Relações familiares e segredos: O acerto de contas entre mãe e filha ganha papéis invertidos: Vitória (Irene Ravache) vive com a culpa de ter abandonado Emília (Ana Beatriz Nogueira) na juventude. Agora, Emília é a poderosa dona da Beraldini e nutre uma grande mágoa pela mãe. Já Dorotéia (Júlia Lemmertz) segue manipulando a vida da filha Melissa, enquanto esconde um caso secreto com Bento (Luiz Carlos Vasconcelos).

Ao trocar o cenário de época pelo mundo contemporâneo, a novela reforça sua mensagem principal: a de que escolhas, sentimentos e laços mal resolvidos ultrapassam as barreiras do tempo.

Veja também: o que acontece no último capítulo

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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