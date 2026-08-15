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Último capítulo de Coração Acelerado tem reprise?

Escrito por Anny Malagolini
imagem da novela coração acelerado Foto: TV Globo
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O último capítulo de Coração Acelerado foi exibido nesta sexta-feira, 14 de agosto, na TV Globo. Quem perdeu as cenas finais da novela das 7 ainda poderá conferir os desfechos dos personagens.

Onde assistir o último capítulo de Coração Acelerado?

O capítulo final de Terra Nostra terá reprise no sábado, dia 15, a partir das 01h35 da madrugada (horário de Brasília) e às 19h35. Mas também é possível assistir a final da novela é através do Globoplay.

Acesse o site globoplay.com em seu navegador e vá na opção “Agora na TV”:

Assim que entrar nessa página, o site irá pedir que você coloque seu login, com e-mail e senha. Caso ainda não tenha cadastro, é possível fazer um de graça ou ainda acessar o conteúdo por meio de sua conta do Google ou Facebook.

Após fazer o login, a programação ao vivo da Globo poderá ser acompanhada.

Com o final da trama, o público vai começar a assistir no horário das 7 a novela Por Você, a partir de segunda, dia 17.

Spoiler do final da novela

João Raul: Faz uma surpresa para Agrado e aparece no casamento de Eduarda e Leandro. Os dois cantam juntos, e Agrado aceita o pedido de casamento.

Luan: Conhece Jaque, prima de Leandro, que será responsável por conduzir a cerimônia de casamento.

Irene: Dá uma bronca em Naiane e critica as atitudes da influencer.

Palhares: Procura Cinara e se declara, mostrando que ainda sente saudade da ex.

Naiane: Confessa a Agrado todas as armações que fez contra ela e Eduarda e revela a verdade sobre João Raul.

Zilá: Decide deixar a cidade para recomeçar, mas Ronei vai atrás dela e os dois retomam o romance.

Agrado: Manda um recado para João Raul pelo rádio e pede que ele volte para ela.

Eduarda: Se casa com Leandro, com quem agora forma uma família ao lado da filha adotiva Nicole.

Leandro: Celebra o casamento com Eduarda e inicia uma nova fase da vida ao lado da mulher e da filha.

Gael: Perdoa Naiane e retoma o relacionamento com ela. Os dois também oficializam a união.

Naiane e Gael: Oficializam o casamento na capela da fazenda de Alaor.

Esteban: Volta da França, se reencontra com Laurinha e os dois finalmente assumem o que sentem.

Ana Castela: Participa do casamento de Eduarda e Leandro e protagoniza uma cena divertida ao confundir Iago com Gael.

Talita Mendes: Anuncia que Bará assumiu o comando da Ronei Music após a saída de Ronei.

Agrado e Eduarda: Voltam aos palcos juntas e cantam com João Raul em uma apresentação especial na Alô Balada.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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