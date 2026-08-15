Resumo de Quem Ama Cuida (15/8): Adriana descobre fortuna e joias de Arthur

Confira o que vai acontecer no capítulo deste sábado (15) e saiba em primeira mão os spoilers de segunda-feira (17).

Uma grande reviravolta promete mudar os rumos da novela Quem Ama Cuida a partir deste sábado, 15 de agosto. Adriana consegue acessar o anel de Arthur e encontra uma pista decisiva que a leva até um cofre bancário. No local, a protagonista descobre que o falecido deixou uma fortuna em joias e barras de ouro registradas em seu nome, sinalizando que já temia pelo próprio destino. A descoberta será o início de uma operação sigilosa para transformar os bens em dinheiro sem levantar suspeitas da família Brandão.

A novela hoje começa às 21h20.

A recuperação do anel, porém, cobra um preço alto. Iuri invade o quarto de Diná para cumprir a missão, mas acaba surpreendido por Edvaldo e é obrigado a revelar que trabalha como infiltrado a pedido de Adriana. Ao mesmo tempo, a tensão aumenta na mansão dos Brandão quando Pilar descobre que Brigitte foi responsável por divulgar entre as amigas o vídeo do desfile gravado por Edvaldo.

Revoltada, a empresária humilha a jovem diante de Bia e a expulsa de casa. Sem ter para onde ir, Brigitte procura abrigo na casa de Ulisses e Fábia, provocando críticas de Ingrid e Rafael à atitude da mãe.

Os acontecimentos ganham novo peso na segunda-feira, 17 de agosto. Ao analisar as anotações de Pedro, Adriana encontra indícios de que o laudo pericial usado em seu processo foi adulterado para incriminá-la. As suspeitas recaem sobre Ademir, que pode ter subornado o perito responsável para alterar o documento oficial.

A descoberta fortalece a busca da protagonista por justiça e muda os rumos da investigação.

Enquanto tenta converter a fortuna em dinheiro com a ajuda de Iuri, Adriana vê o segredo ficar cada vez mais ameaçado. Nancy descobre a existência do tesouro, Elisa passa a desconfiar do comportamento de Adriana e Mau Mau, e a parceria entre a protagonista e Iuri enfrenta um novo obstáculo quando ele se aproxima de Ingrid.

Paralelamente, Diná revela a Pilar onde Brigitte está escondida, Fábia deixa escapar informações sobre um golpe perto de Bruna e Ademir convida Cléber para integrar sua equipe.