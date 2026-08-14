TV Globinho vai voltar: veja data e os melhores desenhos

A Globo anunciou o retorno da TV Globinho em uma edição especial, que será exibida em um único dia durante a programação do Criança Esperança 2026. O retorno após onze anos fora do ar é um presente aos fãs mas nostálgicos, que ainda cobram o retorno do programa e até culpam Fátima Bernades pelo fim dos desenhos na emissora. Quando quando a TV Globinho vai voltar?

A TV Globinho vai voltar em outubro

O especial da TV Globinho está marcado para a manhã de 10 de outubro, como parte da “Maratona da Esperança”, programação criada pela Globo para a campanha deste ano. A data acontece na semana do Dia das Crianças e promete resgatar um dos programas infantis mais lembrados pelo público que cresceu nos anos 2000.

A TV Globinho fez parte da programação da Globo por 15 anos. O programa estreou em 2000 e, durante boa parte de sua trajetória, ocupou as manhãs da emissora durante a semana. Em 2012, porém, a atração perdeu espaço na grade diária e passou a ser exibida somente aos sábados, após a estreia do Encontro com Fátima Bernardes. A despedida definitiva aconteceu em 2015. Naquele ano, a TV Globinho saiu da programação para dar lugar ao É de Casa, encerrando uma fase marcada pela presença de desenhos animados na televisão aberta.

Desde então, o nome da atração continua associado à infância de uma geração que cresceu acompanhando os desenhos exibidos nas manhãs da Globo. O retorno especial, portanto, não representa a retomada do programa de forma fixa, mas uma participação pontual dentro da programação do Criança Esperança.

A emissora ainda não informou quais desenhos serão exibidos nem quem ficará responsável pela apresentação da edição comemorativa. Ao longo de sua história, a TV Globinho foi comandada por diferentes apresentadores, entre eles Geovanna Tominaga, Angélica, Marina Ruy Barbosa e Letícia Colin.

O especial fará parte da programação que antecede o tradicional show do Criança Esperança, marcado para 12 de outubro, com o tema “Protegendo o Futuro das Crianças”. A Globo ainda deve divulgar novos detalhes sobre a participação da TV Globinho e os demais conteúdos preparados para a campanha.

Melhores desenhos da TV Globinho

Para matar a saudade, o DCI listou dez desenhos animados da TV Globinho que marcaram toda uma geração e possuem um lugar especial na memória afetiva.

Bob Esponja: A história de Bob Esponja, Patrick e Lula Molusco é uma das que mais fizeram sucesso na década de 2000. A animação é famosa no mundo inteiro e já ganhou doze temporadas.

Dragon Ball: Goku, Gohan e Vegeta conquistaram toda uma geração com os mistérios das esferas do dragão. O desenho foi um dos maiores sucessos das manhãs da emissora.

Caverna do Dragão: um grupo de jovens vai a um parque de diversões e ao entrarem em um brinquedo, são enviados a um mundo mágico, onde conhecem o Mestre dos Magos.

Digimon: Outro desenho marcante é Digimon. Sucesso em vários países, a animação conta a história de um grupo de crianças que vão para um reino digital, onde encontram monstros falantes.

Três Espiãs Demais: Alex, Clover e Sam animavam as manhãs e resolviam os crimes com muito estilo e diversão. Ninguém nem desconfiava que as três amigas eram na verdade agentes da agência WOOHP, em Los Angeles.

Os Padrinhos Mágicos: Quem nunca quis ter padrinhos mágicos? Cosmo e Wanda conquistaram o coração da garotada ao realizar todos os desejos de Timmy, um garoto que sofre na mão do pai, da mãe e da babá Vicky.

Kim Possible: Além de lidar com os dramas de ser adolescente, Kim Possible era uma espiã que combatia o crime na cidade de Middeletown.

Hamtaro: Os hamsters de Hamtaro adoravam se divertir com os amigos e ajudar seus donos, além de trazer muita fofura para as manhãs dos espectadores.

Rugrats – Os Anjinhos: Tommy, Chuckie, Angelica e os gêmeos Phil e Lil divertiam a criançada com suas aventuras e trapalhadas no desenho de Rugrats, os anjinhos. Anos depois, a animação ganhou uma nova versão, agora com os personagens já adolescentes.

As Aventuras de Jackie Chan: Jackie Chan é um arqueologista e lutador de artes marciais que combate o mal e busca artefatos mágicos com a ajuda do tio e da sobrinha.