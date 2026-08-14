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Zilá morre no final de Coração Acelerado?

Redenção de Zila deve salvar Pilar no final da novela

Escrito por Anny Malagolini
Zila morre coração acelerado Foto: Globo
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O último capítulo da novela Coração Acelerado nesta sexta-feira, 14, deve ser de redenção para Zilá. A vilã de Leandra Leal tomará uma decisão que pode mudar sua relação com a irmã e será fundamental para o desfecho da personagem. Tudo começa com o retorno de Jean Carlos (Ricardo Pereira), dado como morto até então. O criminoso voltará a procurar Zilá para conseguir dinheiro e acabará sequestrando as duas irmãs.

O que acontece com Zilá no final de Coração Acelerado

Durante o sequestro, Zilá e Janete conseguirão compartilhar a localização dos celulares com Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e Ronei (Thomás Aquino). Os dois seguirão até o local para tentar resgatá-las. Quando Jean Carlos tentar fugir levando Janete, Zilá tomará uma atitude inesperada. Ela se oferecerá para ficar no lugar da irmã e acompanhar o criminoso.

“Me leva com você, me deixa ir com você. Eu prometo que eu vou cooperar. Deixa a Janete!”, dirá a personagem.

A atitude marca uma mudança importante na trajetória de Zilá. A vilã, que passou boa parte da novela atormentando a irmã, colocará a própria segurança em risco para protegê-la.

O retorno de Jean Carlos também ajudará a revelar acontecimentos ligados ao passado de Zilá. O personagem terá forjado a própria morte e retornará com um objetivo claro: conseguir dinheiro para continuar escondido.

Ricardo Pereira já havia antecipado ao Gshow que o personagem voltaria mais experiente e com planos definidos. “Ele quer mais dinheiro, ele quer desaparecer, continuar desaparecido”, afirmou o ator. A volta de Jean Carlos ainda servirá para esclarecer situações que ocorreram ao longo da trama e revelar segredos envolvendo Zilá.

Zilá não deve morrer em Coração Acelerado. O sacrifício por Janete será parte do processo de redenção da personagem nos capítulos finais. Depois de tantas disputas, Zilá finalmente demonstrará que é capaz de proteger a irmã sem esperar nada em troca. A mudança não apaga os erros cometidos pela vilã, mas indica que seu desfecho será marcado pela redenção.

Assim, o sequestro de Jean Carlos funcionará como o principal ponto de virada de Zilá antes do encerramento da novela das sete.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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