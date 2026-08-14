Que horas começa o último capítulo de Coração Acelerado hoje: veja o resumo
Final da novela terá 50 minutos de duração
A novela das sete chega ao fim nas telinhas da Globo nesta sexta-feira, 14 de agosto, após 7 meses no ar. Para não perder o desfecho, veja que horas começa o último capítulo de Coração Acelerado hoje. A partir de segunda, o público vai poder acompanhar a novela Por Você.
Horário de Coração Acelerado
Às 19h40 é que horas começa o último capítulo de Coração Acelerado hoje, dia 14 de agosto, de acordo com o cronograma oficial da emissora. O folhetim ficará 50 minutos no ar e o será encerrado às 20h30, horário do Jornal Nacional.
Para assistir o último capítulo de Coração Acelerado online, ao vivo e de graça, é necessário ter um cadastro na Globoplay. O site permite que os usuários assistam a programação ao vivo da emissora sem pagar nada por isso, no entanto, a liberação é apenas para quem já tem cadastro. O processo para criar sua conta é simples, você informará alguns dados e pouco depois receberá uma confirmação por e-mail.
O passo a passo é o seguinte: acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/), clique em “entrar” na lateral superior direita do site, em seguida vá em “cadastre-se”. Agora escreva seu nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora. Crie uma senha, selecione as caixinhas “sou humano” da verificação de robôs e “li e concordo com os termos de uso” e por último aperte o botão “cadastrar”.
Depois, é só abrir a plataforma e usar a aba Agora na TV e pronto!
E o acontece no final da trama? De acordo com a Globo, o último capítulo de Coração Acelerado terá o casamento de Eduarda (Gabz) e Leandro (David Junior), que formam uma linda família ao lado da pequena Nicole (Rafa Machado) e de Sol (Ana Alice Rocha dos Santos).
Outro desfecho aguardado é o de Zilá. A vilã se entrega a Jean Carlos (Ricardo Pereira) no lugar da irmã, Janete (Leticia Spiller), mas acaba sofrendo um grave acidente e fica entre a vida e a morte. Após sobreviver, ela parece disposta a deixar o passado para trás e começar uma nova vida.
No último capítulo, Zilá surge em um retiro espiritual, em uma cena que simboliza sua tentativa de redenção e a decisão de recomeçar longe das armações que marcaram sua trajetória.