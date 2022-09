Quando vai ser o debate dos presidentes no SBT e Globo

As eleições são daqui a apenas 13 dias e os brasileiros precisam decidir em quem votar para: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Por isso, é preciso analisar bem as propostas de cada candidato. Você já sabe quando vai ser o debate dos presidentes?

Neste sábado (24), o SBT, em parceria com a CNN, revista Veja, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado, vai transmitir ao vivo o confronto entre os candidatos à presidência da república em 2022. Espera-se que os nomes mais bem colocados na disputa presidencial marquem presença e apresentem suas propostas de governo.

O primeiro, e único, debate presidencial aconteceu no último domingo de agosto, dia 28. O evento foi realizado pela Band, Folha de S.Paulo, Uol e TV Cultura. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Jair Bolsonaro (PL); Ciro Gomes (PDT); Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D’ávila (Novo) estiveram presentes.

As eleições 2022 estão marcadas para o dia 2 de outubro, primeiro turno, e 30 de outubro, segundo turno, caso haja necessidade.

Veja quando vai ser o debate dos presidentes.

Datas dos próximos debates

24 de setembro – sábado: CNN, SBT, Estadão, Nova Brasil FM e revista Veja. A partir das 18h15.

29 de setembro – quinta-feira: TV Globo. Depois da novela Pantanal.

O próximo debate para presidente será neste sábado (24) realizado pelo SBT em parceria com a CNN, revista Veja, Terra, rádio NovaBrasil e Estadão/Eldorado. O evento está marcado para ter início às 18h15, segundo programação do SBT, e terá transmissão ao vivo pelo canal de televisão aberto da emissora. Também será possível acompanhar o debate pelas plataformas digitais dos organizadores. O confronto será mediado por Carlos Nascimento.

Além do debate de sábado (24), a Rede Globo também vai realizar um confronto entre os candidatos à presidência no dia 29 de setembro. Este será o último debate antes do primeiro turno eleitoral.

A Rede TV e a TV Aparecida tinham debates marcados, respectivamente, para os dias 2 e 13 de setembro, mas ambos foram cancelados.

Segundo turno

Caso haja segundo turno, outros debates com os candidatos à presidência também estão marcados para o próximo mês, na Rede TV, SBT e TV Globo. Confira as datas:

17/10 – segunda-feira: Rede TV!

22/10 – sábado: CNN, SBT, Estadão, Nova Brasil FM, Terra e revista Veja

28/10 – sexta-feira: TV Globo

Quem deve ir ao debate?

Espera-se que os candidatos mais bem colocados nas pesquisas compareçam ao debate, são eles: Lula (PT), Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Segundo apuração do Poder360, Bolsonaro já é presença confirmada no próximo debate. Os outros candidatos não confirmaram ainda, mas é aguardado que também compareçam.

No último confronto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Jair Bolsonaro (PL); Ciro Gomes (PDT); Simone Tebet (MDB), Felipe D’avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) estiveram presentes.

De acordo com o artigo 46 da lei 13.488/2017, da legislação eleitoral, as emissoras são obrigadas a convidar para o debate os candidatos de partidos que tenham mais de cinco cadeiras no congresso. Após cumprir com esta lei, cada organização decide quem chamar ao evento. Normalmente, são chamados os candidatos com mais relevância nas pesquisas eleitorais ou dentre o público geral.

Quando vai ser o debate dos presidentes na Globo

O debate mais esperado nas eleições é da TV Globo, o último confronto antes da eleição. Este ano, o evento será dia 29 de setembro, na quinta-feira, logo após a novela Pantanal. Ainda não houve confirmações de quem estará presente. Mas, como de costume, espera-se que os candidatos mais bem colocados nas pesquisas compareçam.

Em 2022, a Globo divulgou uma novidade em seu tradicional debate. Este ano, o candidato que não comparecer ao evento, terá uma cadeira vazia o representando. Além disso, os adversários poderão fazer perguntas ao candidato ausente simbolizado pela cadeira. Em 2018, o atual presidente não compareceu ao debate da emissora.

O candidato Roberto Jefferson era um dos convidados para ir ao debate. Contudo, como teve sua candidatura cassada pelo TSE, a Globo convidou Padre Kelmon (PTB), candidato que substituiu Jefferson na corrida presidencial.

O evento será transmitido pela Rede Globo, G1 e pela plataforma de streaming Globoplay.