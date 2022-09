Qual o número do Lula 2022? Veja a legenda dos candidatos a presidente

O número do Lula 2022 é o 13, número eleitoral oficial de seu partido, o Partido dos Trabalhadores (PT). O candidato concorre à presidência do Brasil este ano e está na liderança da corrida, de acordo com as últimas pesquisas feitas. Seu principal adversário é o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula (PT) foi eleito para o cargo em 2002 e 2006, cumprindo dois mandatos como presidente. Em todo seu tempo político, o candidato esteve no PT, partido do qual foi o primeiro líder.

Este ano, as eleições estão marcadas para o dia 2 de outubro, primeiro turno. Se houver necessidade, o segundo turno será dia 30 de outubro.

Qual o número do Lula 2022?

Candidato do PT, o número do Lula 2022 é 13. O Partido dos Trabalhadores (PT) foi registrado oficialmente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano de 1982. Esta é a sétima vez que o petista entra na disputa presidencial. Mas além de Lula (PT), outros 10 nomes tentam conquistar a vaga. Veja quem são eles e seus números.

Jair Bolsonaro (PT) – 22

O atual presidente do Brasil tenta a reeleição este ano pelo Partido Liberal (PL).Na útlima eleição, Bolsonaro foi eleito pelo Partido Social Liberal (PSL). Seu número eleitoral é 22.

Ciro Gomes (PDT) – 12

Ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) entrou novamente na corrida presidencial. Seu número eleitoral é 12.

Simone Tebet (MDB) – 15

A atual senadora do estado do Mato Grosso do Sul (MS) está na disputa para presidente pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Seu número eleitoral é 15.

Soraya Thronicke (União Brasil) – 44

Soraya também é senadora do Mato Grosso do Sul (MS) e almeja o cargo de presidente. Em 2018, ela foi eleita pelo PSL e era apoiadora de Bolsonaro. Seu número eleitoral este ano é 44.

Felipe D´ávila (Novo) – 30

O candidato do partido novo faz sua estreia na política, concorrendo ao cargo de presidente. Seu número de legenda é 30.

Padre Kelmon (PTB) – 14

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) tinha como candidato à presidência Roberto Jefferson, mas como sua candidatura foi cassada, Padre Kelmon entrou em seu lugar. Novo na política, seu número eleitoral é 14.

Vera (PSTU) – 16

Vera também foi candidata à presidência em 2018, sem sucesso. Este ano concorre novamente pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Seu número de legenda é 16.

Leo Péricles (UP) – 80

Leonardo Péricles é candidato ao cargo de presidente pelo Unidade Popular (UP), partido do qual foi fundador e é presidente. Seu número de legenda é 80.

Sofia Manzano (PCB) – 21

Sofia Manzano é a candidata do Partido Comunista Brasiliero (PCB) neste ano. Em 2014, Sofia se candidatou a vice-presidente na chapa encabeçada por Mauro Iasi. Seu número de legenda é 21.

Constituinte Eymael (DC) – 27

O pastor Eymael está na disputa de sua sexta eleição. Seu partido é o Democracia Cristã (DC) e seu número de legenda é 27.