Qual a cor do cabelo natural de Camila Morgado, a Irma de Pantanal

É só Camila Morgado aparecer em alguma novela que a atriz chama atenção pelo seu cabelo, muito elogiado nas redes sociais. Atualmente, ela está ruiva para interpretar Irma em Pantanal, mas já transitou entre outros tons, além de ter apostado no liso e cacheado. O cabelo natural de Camila Morgado tem uma cor diferente do que a famosa usa agora.

Como é o cabelo natural de Camila Morgado?

O cabelo natural de Camila Morgado é da cor loiro acinzentado. Ao longo da carreira, ela teve vários tons diferentes para suas personagens.

Em Viver a Vida, novela exibida em 2009 na Rede Globo, a atriz interpretou a personagem Malu e a cor de seu cabelo fez bastante sucesso entre as espectadoras. A emissora recebia diariamente, pela Central de Atendimento ao Telespectador (CAT), ligações de mulheres que queriam saber qual a tonalidade exata usada pela atriz. Na época, o GNT até publicou uma matéria explicando como saber se o tom usado por Camila Morgado combinaria com cada mulher.

No seriado Por isso eu sou vingativa (2014), da Multishow, a atriz apareceu com os fios loiros na altura do ombro, e mais uma vez fez sucesso entre as espectadoras.

Em A Casa das Sete Mulheres (2003), seu primeiro papel na televisão, a atriz usava o cabelo ruivo e todo cacheado. O cabelo em tom avermelhado é a sua marca registrada. Camila, na maioria das vezes, sempre está ruiva.

Em Avenida Brasil (2012), folhetim no qual interpretou Noêmia, uma de suas personagens mais marcantes, ela também estava ruiva, mas com um tom diferente do atual.

No entanto, a atriz também já teve cabelos bem diferentes do que o público está acostumado a ver. No filme Olga (2004), o mais importante de sua carreira, Camila usou os fios pretos. Para o mesmo longa-metragem, ela raspou os cabelos para a cena em que a personagem aparece em um campo de concentração.

Camila está no ar como a Irma de Pantanal

Depois de quatro anos longe dos folhetins, Camila Morgado está de volta às telinhas na pele de Irma em Pantanal. Os cabelos da personagem são bem diferentes da trama original. Em 1990, a atriz Elaine Cristina, que interpretou a irmã de Madeleine há 32 anos, usava os fios bem curtinhos. Já Camila usa os cabelos na altura dos ombros, com um tom de ruivo bem vívido.

Irma é uma personagem importante para a história. A tia de Jove (Jesuíta Barbosa) sempre foi apaixonada por José Leôncio (Marcos Palmeira), mesmo ele sendo casado com sua irmã. Depois de mais de vinte anos no Rio de Janeiro, ela decide se mudar para o Pantanal.

No entanto, ela é rejeitada pelo fazendeiro que agora está com Filó (Dira Paes). Ela começa a se interessar por José Lucas de Nada (Irandhir Santos), mas magoa o peão após chamá-lo pelo nome de seu pai. Os dois se afastam, e a ruiva engata um caso com Trindade (Gabriel Sater), de quem vai engravidar e ter um ‘bebê-diabo’. As cenas devem ir ao ar em breve na novela.

