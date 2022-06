Com quem Maria Bruaca fica em Pantanal? Personagem tem final feliz

Personagem de Isabel Teixeira em 2022 e Ângela Leal em 1990, a mulher é casada com Tenório, mas se envolve com os peões do marido, Levi e Alcides. Afinal, depois de mais um romance na trama, com quem Maria Bruaca fica em Pantanal? Além das cenas românticas, a trama de Bruaca também é lotada de reviravoltas, vingança e sangue.

Com quem Maria Bruaca fica no final da novela Pantanal da Globo?

Se nada mudar entre o remake da TV Globo e a versão original da Manchete, Alcides é com quem Maria Bruaca fica em Pantanal de 2022. O clima entre os dois não demora para aparecer na novela. Após descobrir que o marido tem outra família, Maria Bruaca começa a se libertar e solta algumas investidas no peão. Porém, os dois só ficam juntos de verdade depois da morte de Levi, que até então era o amante da esposa de Tenório.

Nos últimos capítulos da novela Pantanal, Tenório morre, por isso Maria Bruaca fica com Alcides em paz. Mesmo assim, a dupla deixa a região. Eles pegam a chalana e partem rumo ao Sarandi, no Paraná. Os dois não se despedem de ninguém antes da viagem, mas Bruaca jura que irá voltar no futuro para rever a filha.

Casal quase teve final trágico

Antes do final feliz que conquistou ao lado de Alcides, com quem fica no final da novela Pantanal, Maria Bruaca quase perdeu o amado. Ela e o peão são sequestrados na reta final do folhetim por Tenório. Após descobrir o caso dos dois, o mau-caráter prometeu se vingar e por isso resolveu castrar o rival.

Tenório levou Alcides e Bruaca amarrados para a tapera. Em seguida, ele esquenta uma faca no fogo e então parte em direção a região íntima do peão. Durante a cena original de 1990, Alcides pedia que Tenório o matasse logo, mas o vilão preferiu torturar Alcides. Após os cortes realizados por Tenório, Alcides sangra muito e desmaia.

Tanto Maria quanto Alcides sobrevivem ao acontecido, mas ficam traumatizados. Porém, nem tudo está perdido para o casal. Pouco depois, Alcides percebe que apesar de toda a dor que sentiu, a castração não deu certo. O peão conta a descoberta para Maria Bruaca pouco antes de eles deixarem o pantanal e ambos comemoram.

E como ficam Tenório e Guta?

A família de Maria Bruaca sofre grandes baques no final da novela Pantanal. Tenório é morto por Alcides pouco depois da castração. O peão encurrala o inimigo na beira do rio, com a ajuda de Zaqueu, e mata Tenório com uma lança na barriga do vilão. Em seguida, o personagem joga o corpo de Tenório no rio, para que seja devorado pelas piranhas.

Maria Bruaca fica com Alcides, que parte para o Paraná, e por isso fica distante da filha, que continua morando no pantanal. A moça se casa com Marcelo no último capítulo do folhetim da Manchete. Os dois não haviam planejado se casar, mas são chamados no altar durante a cerimônia de união entre José Leôncio e Filó e Tadeu e Zefa, e aceitam o convite.

Eles saem da festa casados e Marcelo promete que levará a nova esposa até o Paraná para visitar a mãe. Além disso, eles se tornam pais. Guta dá a luz a um menino durante a novela.

Curiosidade – Ator que foi Alcides fez par romântico com mãe em 1990 e anos depois com filha

Ângelo Antônio, que foi Alcides na novela Pantanal de 1990, interpretou o par romântico de Ângela Leal no folhetim da Manchete, atriz que deu vida a Maria Bruaca. A famosa é mãe de Leandra Leal, que anos mais tarde também viveu um romance nas telinhas com o ator.

Nos anos 2000, Ângelo interpretou Edmundo na novela O Cravo e a Rosa. Seu personagem era um professor apaixonado por Bianca, papel de Leandra Leal. Ao longo da trama, Bianca se apaixonou por Heitor (Rodrigo Faro), que não a amava de verdade e só queria saber do dinheiro da moça.

Edmundo escrevia poemas românticos para Bianca, mas a jovem pensava que eles eram de autoria de Heitor. Conforme os capítulos foram avançando, a garota descobre a verdade e termina tudo com Heitor. No final da novela O Cravo e a Rosa, Bianca e e Edmundo ficam juntos. Eles se casam e são muito felizes.

Para quem tem curiosidade em relação as idades dos atores. Ângelo tinha 26 anos quando interpretou Alcides e 36 quando foi Edmundo em O Cravo e a Rosa. Hoje, ele tem 58 anos. Ângela Leal completou 43 anos enquanto interpretada Maria Bruaca em Pantanal e hoje está com 74 anos. E por último, Leandra Leal completou 18 anos enquanto O Cravo e a Rosa já estava no ar. A atriz começou a atuar na novela quando estava com 17 anos. Ainda em 2022, ela completará 40 anos de idade.

