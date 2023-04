Sofia (Patrícia França) em Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Rede Globo

Advogada chega para ajudar Jezebel no caso da herança de Ludovico

Quem é Sofia de Chocolate com Pimenta?

Sofia, interpretada por Patrícia França, é uma advogada incorruptível em Chocolate com Pimenta. Sem saber que se trata de um golpe, a profissional defende Jezebel no caso da herança deixada por Ludovico e obtém a vitória a favor da golpista.

A chegada da Dra. Sofia causa uma reviravolta na trama de Walcyr Carrasco. A personagem é bastante séria, honesta e competente, e é contratada por Jezebel e seus comparsas para tentar reaver a herança que o dono da fábrica de chocolates deixou para Ana Francisca (Mariana Ximenes).

Sem saber que se trata de um golpe e que a vilã falsificou o documento, Sofia garante que a megera tem direito a toda fortuna deixada por Ludovico e começa a trabalhar no caso. Enquanto isso, Sebastian (Tarcísio Filho) passa a cortejar a moça, que dispensa as investidas do rapaz.

Para vencer o caso, Sofia começa a recrutar testemunhas para depor contra Aninha - Danilo (Murilo Benício) é uma das pessoas que dão o testemunho afirmando que a loira se casou com Ludovico para dar o golpe do baú.

Sofia e Jezebel vencem a causa, deixando Aninha na miséria. A protagonista é obrigada a devolver a mansão, o controle da fábrica de chocolates e todo o dinheiro. Enquanto a mãe de Tonico (Guilherme Vieira) é obrigada a voltar a morar no sítio da família, a megera passa a desfrutar da herança do irmão.

A advogada continuará na trama mesmo após vencer o processo. Sebastian continuará tentando conquistar a profissional, que não vai ceder ao charme do rapaz. Ela também continuará trabalhando como conselheira de Jezebel no processo de administrar a fábrica.

A farsa da megera, no entanto, chegará ao fim nos capítulos finais de Chocolate com Pimenta. Aninha conseguirá provar que o documento apresentado por Jezebel é falso, e uma nova audiência será marcada.

Sofia será a advogada de defesa da vilã na nova audiência, mas adotará outra postura. Ao saber que o documento foi falsificado, a profissional não cairá no papo de sua cliente, que tentará reverter a situação na frente do juiz, e deixará que a decisão seja favorável para Aninha, que recupera sua fortuna.

Na reta final da novela, ela também começa a corresponder aos flertes de Sebastian e engata um romance com o rapaz.

Por onde anda Patrícia França?

Patrícia França, 51, está há quase dois anos sem aparecer nas telinhas. Seu último trabalho foi em 2021, quando interpretou Bila em Gênesis, novela bíblica da Record. A intérprete de Sofia de Chocolate com Pimenta também não atualiza sua página no Instagram desde então.

Anteriormente, ela já havia passado um tempo longe das telinhas. A atriz esteve em Malhação: Sonhos (2014), na Globo, e em outras novelas da Record como Poder Paralelo (2009), Luz do Sol (2007), Prova de Amor (2005) e A Escrava Isaura (2004) - esses foram seus trabalhos depois de atuar em Chocolate com Pimenta.

Em setembro de 2022, a atriz participou do Faustão na Band como convidada e falou sobre a carreira de atriz. "Eu acho que a instabilidade da profissão é o que nos leva adiante, o que nos desafia. Porque a instabilidade existe para qualquer ator, em qualquer patamar. O Hollywoodiano mais brilhante, com maior sucesso, vive a mesma instabilidade", disse.

"Em um dia tem contrato e em outro não tem", completou Faustão. A atriz concordou com a afirmação do apresentador.

Patrícia França é mãe de dois filhos. Fernanda, a primogênita, é fruto da primeira união da atriz. Já Gabriel, o caçulo, é do segundo casamento da artista com Wagner Pontes.

Veja como está a Sofia de Chocolate com Pimenta hoje: