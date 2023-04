Quem é Elvira em Chocolate com Pimenta? Mulher tentará se livrar de Aninha

Elvira em Chocolate com Pimenta entra na trama nos próximos capítulos da reprise da TV Globo e vai dificultar a vida da protagonista vivida por Mariana Ximenes. Interpretada pela atriz Lucinha Lins, na época com 51 anos, a famosa vai aparecer em Ventura para acabar com o casamento de Aninha e Danilo.

Elvira em Chocolate com Pimenta é mãe de Danilo

Elvira é a a mãe de Danilo e aparece na história para ir ao casamento de Aninha e o filho. No entanto, tudo acaba dando errado e as duas viram antagonistas por um tempo.

Isso porque Aninha diz "não" no altar e acusa Danilo de ser um golpista depois de cair em uma das armadilhas criadas por Olga (Priscila Fantin). A megera faz chegar ao ouvido de Celina (Samara Felippo) e Aninha que Danilo só vai se casar com a loira por ter interesse em seu dinheiro.

Aninha desmancha o noivado no altar e deixa todos chocados com uma revelação: "ouçam todos, esse casamento é uma farsa. Eu descobri bem a tempo que havia um plano para me casar com o Danilo, do delegado, o prefeito, o conde e a Jezebel. Para me casarem como Danilo e conseguirem as vantagens da fábrica de chocolate".

O relacionamento de Aninha e Elvira em Chocolate com Pimenta já não era dos melhores desde que a dondoca chegou na cidade e piora depois disso, porque a mulher não aceita que a mocinha tenha largado seu filho desta maneira. Por isso, depois que tudo é esclarecido e Aninha percebe que Danilo não queria lhe dar um golpe, Elvira tenha atrapalhar quando o casal retoma o romance.

Após toda a confusão na cerimônia, Aninha e Danilo ficam noivos mais uma vez. A mocinha descobre que o amado não pretendia lhe dar um golpe e volta a confiar no personagem de Murilo Benício. No entanto, agora é Elvira que tenta estragar tudo.

Certo dia, a sogra puxa a nora uma conversa séria e manda a jovem sumir da vida de Danilo. Ela até tenta oferecer dinheiro para Aninha, mas a moça recusa a proposta logo de cara. Com palavras afiadas, ela alega que Danilo vai se casar com Aninha por pena: "você não passa de uma pobre coitada que ele engravidou. Você devia se envergonhar de atrapalhar o futuro de um jovem brilhante".

As duras acusações de Elvira em Chocolate com Pimenta deixam Aninha muito triste e insegura. Mas por fim, o casal consegue se acertar e o plano da mãe de Danilo não dá certo.

Para a sorte das famílias de Danilo e Aninha, que agora precisam conviver, Elvira acaba voltando atrás na inimizade com Aninha. Após a dupla se casar e assinar os papéis que selam a união, a personagem de Lucinha Lins cede para a doçura de Aninha.

Diferente da mãe de Danilo, a protagonista trata bem a sogra e até a abraça no casamento. O gelo no coração de Elvira em Chocolate com Pimenta derrete e ela acaba se acertando com a moça. Além disso, ela se apaixona por Tonico (Guilherme Vieira) e fica feliz em interagir com o neto.

Antes do final da novela de Walcyr Carrasco, Elvira vai embora de Ventura. Ela se despede do filho, o neto e solta diversos elogios para a nora, por quem agora só nutre sentimentos bons.

Por onde anda a atriz Lucinha Lins?

Lucinha Lins está com 70 anos de idade e é casada com o ator Claudio Tovar, de 78 anos, com quem está há quatro décadas e tem uma filha, a jornalista e produtora Beatriz Tovar, de 38 anos. A famosa não aparece há alguns anos em novelas - a não ser pelas reprises como a de Chocolate com Pimenta (Globo) e Esmeralda (SBT) - mas continua trabalhando como atriz.

Em 2022, ela ficou em cartaz no teatro com a peça Meninas Velhas, além de dar às caras no filme Nunca Fomos Tão Modernos e na série da Amazon Prime Video Sentença.

Na televisão, seus últimos trabalhos foram na Record TV, em duas novelas bíblicas, O Rico e o Lázaro (2017) e Apocalipse (2017). Ela também esteve em outras produções do canal, como Vitória (2014 - 2015) e Vidas em Jogo (2010) e Chamas da Vida (2008 - 2009), ambas reprisadas pela emissora nos últimos tempos.

O último projeto de Lucinha Lins na TV Globo foi como Elvira em Chocolate com Pimenta, em 2004. Antes disso, ela apareceu Estrela-Guia (2001), Corpo Dourado (1998) e Malhação (1997).

