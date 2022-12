Qual a idade da Wandinha Netflix e dos outros personagens

Wandinha não é mais aquela garotinha que apareceu nos primeiros adaptações da Família Addams para a televisão e cinema. Na nova série da plataforma de streaming, a personagem já é adolescente e parte para a Escola Nunca Mais para jovens excêntricos. Afinal, qual a idade da Wandinha Netflix?

Qual a idade da Wandinha Netflix e da atriz?

Wandinha tem 16 anos na nova série da Netflix. Nos quadrinhos e filmes lançados anteriormente sobre a Família Addams, a personagem ainda era criança, mas já demonstrava ser inexpressiva, gótica e excêntrica. A personalidade da menina se mantém no seriado, mas agora o público tem a chance de acompanhar uma nova narrativa sobre a jovem.

Jenna Ortega, atriz que interpreta Wandinha no seriado, tem 20 anos de idade. Esse é mais um papel adolescente na carreira da famosa, que é uma ex-estrela da Disney - ela foi a protagonista da sitcom Stuck in the Middle, no papel de Harley Diaz.

Os demais alunos da Escola Nunca Mais também têm a mesma faixa de idade. Emma Meyers, que interpreta Enid, colega de quarto de Wandinha, também tem 20 anos. Percy Hynes-White, o misterioso Xavier, tem 21 anos. Ajax, interpretado por Georgie Farmer, tem 21 anos.

Alguns outros atores do elenco, que fazem parte do cotidiano de Wandinha, são mais velhos. Hunter Doohan, que interpreta Tyler, tem 28 anos. Já Joy Sanday, a Bianca, tem 27 anos.

Não se sabe ao certo qual a idade dos outros membros da Família Addams, mas o público pode ter uma estimativa através da idade dos atores escolhidos para os papéis.

Morticia é interpretada por Catherine Zeta-Jones, uma das atrizes mais premiadas de Hollywood. Hoje, ela está com 53 anos. Já Luis Guzmán, que vive Gomez, pai de Wandinha, tem 66 anos. Fred Armisen, o Tio Chico, tem 55 anos. Já Gwendoline Christie, a Diretora Larissa Weems, está com 44 anos.

Outro destaque do elenco é Christina Ricci, que interpretou Wandinha no primeiro filme da Família Addams, lançado em 1991, um dos papéis mais marcantes de sua carreira. 30 anos depois, a atriz volta para o universo da família gótica, mas agora no papel de Marilyn Thornhill, professora da Escola Nunca Mais. Hoje, ela está com 42 anos.

Vai ter segunda temporada de Wandinha?

A segunda temporada de Wandinha ainda não foi confirmada oficialmente pela Netflix, mas o showrunner contou à revista americana Variety que há planos para continuar a história. “Para nós, é sempre olhar para o futuro, e quando nos sentamos para criar um show, estamos olhando para várias temporadas, idealmente. Isso nunca é esperado, mas é a expectativa de que, com sorte, o show seja um sucesso”, disse.

No que depender dos internautas, Wandinha deve ganhar mais episódios. Uma semana após o lançamento, o seriado continua em 1º lugar no top 10 de séries mais assistidas no Brasil e em mais 82 países.

Wandinha também bateu o recorde que antes pertencia a Stranger Things e se tornou a série de língua inglesa mais vista em uma semana, somando 341,2 milhões horas assistidas. As cenas da produção também seguem repercutindo nas redes sociais - principalmente a cena em que a protagonista dança em um baile.

Inclusive, a música Bloody Mary, de Lady Gaga, também viralizou por causa da série. Uma cena da coreografia de Wandinha, criada pela própria Jenna Ortega, foi editada e postada no TikTok usando a faixa da cantora ao fundo, fazendo com que a música alcançasse 429 mil reproduções no Spotify, maior marca desde seu lançamento.