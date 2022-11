Elenco de Wandinha: quem é quem na série da Netflix

Jenny Ortega e Catherine Zeta-Jones são os destaques do elenco de Wandinha, nova série da Netflix que entrou para a plataforma em 23 de novembro. Com direção de Tim Burton, o seriado é derivado da famosa história de 'A Família Addams', e acompanha a protagonista, de mesmo nome da obra, em seus anos de escola.

Jenny Ortega é Wandinha Addams - Elenco de Wandinha

A protagonista da série é Wandinha Addams, interpretada pela atriz Jenny Ortega. O público acompanha a rotina da menina inexpressiva e gótica, que é enviada para a escola rejeitada de Nevermore Academy depois de tentar matar seus colegas do antigo colégio.

Jenny Ortega tem 20 anos de idade. A atriz ficou conhecida pelo papel de Harley Diaz em Stuck in the Middle, seriado do Disney Channel, e Ellie Alves em You, da Netflix.

Catherine Zeta-Jones é Morticia Addams

Morticia é a mãe de Wandinha e esposa de Gomez. A personagem é médium e frequentou a mesma escola que a filha, a Nevermore Academy , há 30 anos. Sua filha acaba ficando presa à sombra da mãe.

Catherine Zeta-Jones tem 53 anos de idade. A atriz é bastante premiada, conquistando um Oscar, pelo musical Chicago (2002), e um Tony ao longo de sua carreira. Seu

Luis Guzmán é Gomez Addams - Elenco de Wandinha

Gomez Addams é o pai da protagonista. É casado com Morticia e bastante apaixonado pela esposa. Ele também carrega uma acusação de crime: Gomez teria assassinado um normie de Jericho há 30 anos.

Luis Guzmán é um ator porto-riquenho, de 66 anos. Seus papéis de destaque foram em Boogie Nights (1997), longa-metragem, e no seriado Narcos (2015).

Fred Armisen é Tio Fester Addams

Fester, ou Tio Chico, é o tio criminoso de Wandinha. É um dos personagens em quem a protagonista mais confia. Ele é um mestre das trevas que vai parar na Nevermore Academy durante uma fuga.

Fred Armisen tem 55 anos e ficou bastante conhecido por ter trabalhado no programa americano de entretenimento Saturday Night Live. Também foi destaque nos filmes Um Natal Brilhante (2006), O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy (2004) e Tiras em Apuros (2010).

Emma Myers é Enid Sinclair - Elenco de Wandinha

Enid é com quem Wandinha divide quarto na Nevermore Academy. A garota na verdade é uma lobisomem, mas é afastada do resto da sua família por não conseguir se transformar em lobo com eles.

Emma Myers tem apenas 20 anos de idade. Ela já atuou nos filmes Girl In The Basemant (2021) e A Taste Of Christmas (2020).

Percy Hynes White é Xavier Thorpe - Elenco de Wandinha

Xavier é um dos alunos misteriosos da Nevermore Academy, capaz de dar vida aos seus desenhos. Ao longo da trama, ele se interessa por Wandinha, que fica intrigada com o rapaz. Seu pai era um médium.

Percy Hynes White tem 21 anos de idade. O canadense ficou conhecido por interpretar Andy Strucker no seriado The Gifted (2017).

Gwendoline Christie é a Diretora Larissa Weems - Elenco de Wandinha

Larissa Weems é a diretora da Nevermore Academy, que não gosta da Família Addams. Ela é uma velha conhecida de Morticia, com quem dividiu quarto quando era apenas uma estudante, e guarda rancor da mãe de Wandinha desde então.

A atriz esteve na aclamada série Game of Thrones, da HBO, no papel de Brienne de Tarth. Sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Emmy Awards.

Hunter Doohan é Tyler Galpin - Elenco de Wandinha

É filho do Xerife Donovan Galpin. O adolescente trabalha no Weathervane Cafe e se torna amigo da protagonista Wandinha.

Hunter Doohan tem 28 anos de idade. O ator é conhecido pelos papéis nos seriados Truth Be Told (2019) e Your Honor (2020).

Christina Ricci é Marilyn Thornhill - Elenco de Wandinha

Marilyn Thornhill é a mãe do dormitório onde estão Wandinha e Enid. Ela também é o primeiro e único membro normie da equipe da Nevermore Academy, onde também dá aulas de botânica.

Christina Ricci tem 42 anos de idade. Ela é a atriz que interpretou Wandinha no filme original da família Addams lançado em 1991 e também em A Família Addams 2 (1993).

Jamie McShane é Xerife Donovan Galpin

Xerife Donovan Galpin é o pai de Tyler. O policial reprova o comportamento de Wandinha, já que ela está envolvida em uma investigação de assassinato enquanto mantinha uma amizade com seu filho.

O ator Jamie McShane é conhecido por seus papéis nos seriados Sons of Anarchy, Southland e Bloodline, e nos filmes Thor (2011) e Os Vingadores (2012), no qual ele interpretou o Agente Jackson.

Outros atores do elenco de Wandinha

Isaac Ordonez como Pugsley Addams;

Victor Dorobantu como Thing;

George Burcea como Lurch;

Riki Lindhome como Dra. Valerie Kinbott;

Joy Sunday como Bianca Barclay;

Moosa Mostafa como Eugene;

Georgie Farmer como Ajax;

Tommie Earl Jenkins como prefeito Walker;

Iman Marson como Lucas Walker;

Calum Ross como Rowan;

William Houston como Joseph Crackstone.