Atriz da série Wandinha: quem é Jenna Ortega e quais filmes ela fez?

Jenna Ortega é a atriz da série Wandinha, intérprete da personagem que leva o nome da produção. A jovem de apenas 20 anos começou a atuar ainda criança e já participou de outros filmes e seriados de terror antes de assinar com a Netflix.

Quem é a atriz da série Wandinha?

Wandinha Addams é interpretada pela jovem atriz Jenna Ortega. A americana, que tem descendência mexicana e porto-riquenha, ganhou projeção mundial nesta última semana, mas já atua há anos - inclusive, já participou de vários filmes de terror.

Sua estreia como atriz foi em 2012, quando fez pequenas participações nos seriados americanos Rob (2012) e em CSI: NY (2004). A jovem também expandiu seu portfólio ao conseguir um papel no filme Iron Man 3 (2013), como a filha do vice-presidente.

Nos anos seguintes, Jenna começou a ganhar mais destaque. Ela interpretou a versão jovem de Jane, na série de comédia Jane the Virgin (2014), e também emplacou um papel regular em Rake (2014).

Antes de ser a atriz da série Wandinha, a jovem já tinha trabalhado com a Netflix. Em 2015, ela fez parte do elenco principal do seriado Richie Rich, no papel de Darcy. Sua personagem era uma golpista que gastava todo o dinheiro da protagonista, sem o consentimento dela.

Estrela da Disney e amizade com Olivia Rodrigo

Foi em 2016 que a atriz da série Wandinha conquistou um papel no Disney Channel. Jenna Ortega interpretou a personagem Harley Diaz por dois anos na sitcom Stuck in the Middle, que fez com que ela ficasse mais conhecida entre o público teen.

Harley era a protagonista da série. A jovem era uma das filhas do meio entre sete irmãos - história parecida com a da própria Jenna, que é quarta filha de seis irmãos.

A boa recepção do público com o seriado e a atriz fez com que a jovem conseguisse mais um papel no canal do Mickey Mouse, agora em Elena of Avalor (2016), produzida em animação computadorizada. Jenna emprestou sua voz para a personagem Princesa Isabel, e também teve boa repercussão.

Foi durante seu período como estrela da Disney que ela se tornou amiga da cantora e atriz Olivia Rodrigo, uma das grandes revelações da música em 2021.



Atriz da série Wandinha é a 'rainha do terror'

Jenna Ortega já era a queridinha dos filmes de terror, atuando em alguns filmes e séries do gêneros nos últimos anos.

Ao longo da carreira, a americana esteve nos longa-metragens Sobrenatural: Capítulo 2 (2013), A Babá: Rainha da Morte (2020), Pânico (2022), Terror no Estúdio 666 (2022) e X: A Marca da Morte (2022).

Em entrevista à Folha de S.Paulo em novembro deste ano, a jovem disse que o título de 'rainha do terror' lhe causa preocupação, apesar de continuar achando difícil recusar um papel em produções do gênero. "O terror é muito terapêutico. Você grita como uma desesperada -algo que não tem a oportunidade de fazer em sua vida cotidiana- e assim ele se torna uma maneira de escavar todo aquele estresse desnecessário que você tem acumulado", disse.

Entre os papéis de destaque de Jenna Ortega, também está seu trabalho no filme A Vida Depois (2021) e no seriado de suspense psicológico You (2018), ao lado de Penn Badgley.

Por fim, Wandinha Addams

O trabalho mais recente de Jenna Ortega, e o maior destaque de sua carreira até agora, é Wandinha Addams na série de mesmo nome da Netflix.

A produção é derivada da história da Família Addams, mas agora mostra a protagonista na adolescência. Wandinha é enviada para a Escola Nunca Mais, para jovens com dons sobrenaturais, após tentar matar um dos colegas de sua antiga escola.

A série já em um sucesso e vem sendo bastante comentada nas redes sociais. Ainda não se sabe se haverá uma segunda temporada, mas os showsrunners já afirmaram que tem planos para a continuação da história.