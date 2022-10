Assista ao trailer e quando estreia Guardiões da Galáxia especial de Natal

A época mais festiva do ano está se aproximando, e a Marvel está aqui para dar um pouco de alegria neste fim de ano, estrelando o Guardiões da Galáxia especial de Natal. A produção será estrelada por Chris Pratt como Star-Lord; Zoe Saldana como Gamora; Vin Diesel como Groot; Dave Bautista como Drax; Bradley Cooper como Foguete; Pom Klementieff como Mantis; Gillan como Nebulosa.

O trailer também revela que Kevin Bacon está definido para se juntar ao elenco para o especial de férias, e definitivamente arrancará algumas risadas quando ele correr pela tela! Parece que ele não esperava que os Guardiões invadissem sua casa.

Embora os detalhes mais sutis em torno do enredo do Especial de Férias, já sabemos que a estreia está prevista para o mês de novembro.

Quando estreia Guardiões da Galáxia especial de Natal?

Star-Lord, Groot, Rocket Raccoon, Drax, Mantis e Nebula estão trazendo a alegria do fim do ano para o Disney +, com a Marvel Studios com o Guardiões da Galáxia especial de Natal, com lançamento previsto para 25 de novembro.

No trailer, o Senhor das Estrelas de Chris Pratt não está sentindo o espírito natalino desde que perdeu sua amada Gamora (Zoe Saldaña) nos eventos de “Vingadores: Ultimato”. Para animá-lo, os Guardiões viajam para a Terra para lhe dar o presente de Natal perfeito – o astro de Hollywood Kevin Bacon. Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) vão para sua casa em Hollywood, que é decorada com decorações de Natal e um sistema de segurança inteligente. Eles invadem a casa de Bacon, e o ator – que não é estranho aos filmes de super-heróis depois de aparecer em “X-Men: Primeira Classe” – decola.

Como é tradicional na maioria dos especiais de férias, “ The Guardians of the Galaxy Holiday Special ” estará disponível para assistir em salas de estar em vez de cinemas, transmitindo exclusivamente no Disney+. Do lado do filme, “Guardiões da Galáxia Vol. 3” chega aos cinemas em 5 de maio de 2023.

No trailer, o Senhor das Estrelas de Chris Pratt não está sentindo o espírito natalino desde que perdeu sua amada Gamora (Zoe Saldaña) nos eventos de “Vingadores: Ultimato”. Para animá-lo, os Guardiões viajam para a Terra para lhe dar o presente de Natal perfeito – o astro de Hollywood Kevin Bacon. Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) vão para sua casa em Hollywood, que é decorada com decorações de Natal e um sistema de segurança inteligente. Eles invadem a casa de Bacon, e o ator – que não é estranho aos filmes de super-heróis depois de aparecer em “X-Men: Primeira Classe” – decola.

Como já é tradição, os especiais de férias, “ The Guardians of the Galaxy Holiday Special ” estará disponível para assistir em salas de estar em vez de cinemas, transmitindo exclusivamente no Disney+. O filme “Guardiões da Galáxia Vol. 3” chega aos cinemas em 5 de maio de 2023.

Assista ao vídeo do especial de Natal da Marvel