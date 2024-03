Qual a próxima novela das 6 depois de Elas por Elas? Conheça No Rancho Fundo

No ar desde setembro, o remake de Elas por Elas está em reta final e logo será substituída por No Rancho Fundo. A próxima novela das 6 é inédita e escrita por Mario Teixeira e vai levar o sertão do Brasil para as telinhas.

Quando começa a próxima novela das 6?

A estreia da próxima novela das 6 após Elas por Elas está prevista para o dia 15 de abril e deve ficar no ar até novembro de 2024. No Rancho Fundo vai ser ambientada no distrito fictício de Lasca Fogo, município de Lapão da Beirada, e contará a história de Quinota, uma jovem será abandonada no altar pelo noivo Marcelo Gouveia.

A protagonista será a estreante Larissa Bocchino, enquanto Marcelo Gouveia será vivido por José Loreto. O personagem, que fará parte de um triângulo amoroso, será interpretado por Túlio Starling. O elenco vai contar com grandes nomes da teledramaturgia, como Andrea Beltrão, Alexandre Nero, Debora Bloch, Eduardo Moscovis, entre outros.

Além disso, no Rancho Fundo ainda traz de volta personagens de Mar do Sertão, como a vilã Deodora (Debora Bloch), que muda de sobrenome, mas continua com suas armações.

Final de Elas por Elas

No dia 12 de abril, o público vai acompanhar o último capítulo de Elas por Elas, e que apesar de ser um remake, pode ter mudanças em comparação a versão original de 1982. Mas se o desfecho principal se repetir, Natália vai descobrir que ela foi a responsável pela morte de Zé Roberto (Andre Diamand), seu irmão.

Na primeira versão, o rapaz foi empurrado de uma pedra quando era jovem e Natália passou os 20 anos seguintes de sua vida tentando descobrir o que aconteceu. Depois de muito investigar o caso após o reencontro com as amigas, ela descobre que foi ela mesma quem empurrou o rapaz e perdeu a memória do ocorrido por conta do trauma.

Uma novidade é que Carol (Karine Teles) e Natália (Mariana Santos) ficarão juntas no final, selando um amor improvável. No versão de 1982, elas não tiveram um relacionamento amoroso e terminaram com homens.

