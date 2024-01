Quem está no elenco de No Rancho Fundo, próxima novela das 6

A novela que irá substituir "Elas por Elas" no horário das seis já foi escolhida. Em 2024, o remake termina para dar espaço a "No Rancho Fundo", uma trama escrita por Mário Teixeira. O elenco já começa a ser escolhido e conta com grandes nomes, incluindo Andréa Beltrão e Débora Bloch.

Quem são os atores do elenco de No Rancho Fundo?

Poucos nomes do elenco da novela No Rancho Fundo foram divulgados até agora. Entre eles, está a atriz Luisa Arraes, de 30 anos, conforme divulgado pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo. A famosa vai interpretar Blandina, a grande vilã da história. Por enquanto, não há mais detalhes sobre a personagem.

Luisa Arraes está longe das novelas desde 2018, quando esteve em "Segundo Sol". Nos últimos anos, a famosa se dedicou ao trabalho no teatro e cinema. Só em 2022, a artista esteve envolvida em seis longas-metragens, atuando, dirigindo e roteirizando. Neste ano, foi escalada para compor o elenco de "O Auto da Compadecida 2".

A colunista também já divulgou mais alguns nomes que devem estar no folhetim. Entre eles, está o ator Eduardo Moscovis, 55. Em 2022, o ator fez uma breve participação na novela "Um Lugar ao Sol" e, recentemente, esteve no seriado "Jogo da Corrupção".

O famoso será o par romântico da personagem interpretada pela atriz Débora Bloch, 60, que deve voltar a viver Deodora, a mesma de "Mar do Sertão" (2022), já que ambas são do mesmo autor.

Outros atores confirmados na trama são Andréa Beltrão, 60, e Alexandre Nero, 53, que vão formar um casal. José Loreto fez testes para ser um dos vilões, mas ainda não há confirmação se o famoso realmente estará no folhetim. A equipe de produção também busca atores nordestinos, já que a história se passa em uma cidade no interior da região.

A previsão é que o início das gravações de No Rancho Fundo comecem já no final de janeiro, substituindo Elas por Elas ainda no primeiro semestre.

Quando estreia a próxima novela das seis?

No Rancho Fundo deve estrear em março de 2024, no horário das seis, quando Elas por Elas chegar ao fim. Geralmente, as tramas dessa faixa ficam no ar por uma média de seis meses. O folhetim terá o desafio de recuperar a audiência perdida pelo remake, que amarga baixos números no Ibope.

A história irá se passar na cidade fictícia de Lasca Fogo, no interior da Paraíba, nos tempos atuais. O casal central é formado pelos personagens Quinota e Marcelo, que vivem em duas realidades distintas.

Conforme divulgado pela Globo em evento à imprensa em outubro, Quinota se vê seduzida por Marcelo e se entrega a ele, mas é flagrada pela mãe, Zefa Leone, que a obriga a se casar com o rapaz. A reputação da mocinha estaria arruinada sem a união oficial, já que ela teria manchado sua 'honra', desencadeando uma série de eventos que marcam o início da novela. O folhetim é uma comédia romântica contemporânea protagonizada por Quinota e sua família em meio às adversidades do sertão, revelando os choques culturais e sociais entre a região e a metrópole.

A história vai ter que conquistar o público para subir o ibope da faixa. Para se ter ideia, Elas por Elas conquistou a pior média de audiência desde a inauguração da faixa de horário das seis, com média de apenas 12,8 pontos na Grande São Paulo, nos capítulos exibidos entre os dias 18 e 23 de dezembro, conforme dados divulgados pelo Kantar Ibope Media.

Para efeito de comparação, "Amor Perfeito", sua antecessora, fechou com média de 19,51 pontos, que apesar de não ser o número ideal, ainda é mais do que Elas por Elas vem conseguindo.