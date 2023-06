Qual é o jogo da Globo hoje? Programação do domingo - 25/06

Domingo é o clássico dia de futebol na TV aberta. O torcedor quer saber qual é o jogo da Globo hoje, 24 de junho, para assistir ao vivo. Com o fim da data FIFA e a volta do Brasileirão, a emissora transmite partidas em diferentes estados. Confira a programação e como assistir cada um deles.

Qual é o jogo da Globo hoje?

A Globo transmite na TV aberta cinco jogos de futebol pelo Brasileirão masculino e feminino. Os duelos serão exibidos no período da manhã, 10h, em estados diferentes, e a partir da tarde, às 16h, horário de Brasília.

No Brasileirão feminino, três confrontos de volta nas quartas de final serão disputados neste domingo em regiões diferentes dentro do programa 'Esporte Espetacular'. A Globo também exibiu os confrontos de ida.

Pelo Brasileirão de futebol masculino, dois embates vão passar na Globo.

BRASILEIRÃO FEMININO (jogo da Globo hoje):

Santos x Flamengo: no primeiro jogo o Peixe venceu por 3 x 1. A Globo exibe a decisão para os estados de RJ, SC, PR, MG, ES, GO, TO, MT, MS, BA, SE, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC, DF e Santos com narração de Gustavo Villani e comentários de Ana Thaís Matos e Paulo Nunes.

Palmeiras x São Paulo: os dois empataram em 1 x 1 no primeiro jogo. Com Renata Silveira no comando ao lado dos comentaristas Caio Ribeiro e Renata Mendonça, a Globo transmite para SP (exceto Santos e São Carlos, PB, RN e PI.

Ferroviária x Internacional: o primeiro jogo terminou 1 x 0 para os paulistas. A Globo transmite o estado do RS com narração de Gustavo Manhago e o comentarista Diogo Olivier.

BRASILEIRÃO SÉRIE A (jogo da Globo hoje):

Palmeiras x Botafogo: a Globo exibe a partida na TV aberta para todo o Brasil, com exceção do RS e a cidade de Curitiba com Luis Roberto e os comentaristas Junior e Ricardinho.

Grêmio x Coritiba: os times entram em campo e a transmissão da Globo vai ser apenas para o estado de RS e a cidade de Curitiba, no Paraná.

Como assistir a Globo na internet?

O torcedor pode assistir a programação da Globo de graça no GloboPlay, serviço de streaming da Globo. Não precisa ser assinante para ter acesso à emissora na plataforma.

Acesse www.globoplay.globo.com ou o aplicativo em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet. Primeiro, faça o cadastro na Conta Globo de graça. Depois, entre na conta com email e a senha e vá novamente ao menu. Escolha a opção "Agora na TV" e clique no ícone da emissora.

É possível assistir o jogo da Globo hoje com apenas um clique dentro da plataforma. Porém, lembre-se que o serviço funciona de acordo com a sua localização, ou seja, moradores de SP vão assistir à programação do canal paulista.

