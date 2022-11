Qual é o jogo na Globo hoje, quarta-feira? Agenda do futebol (09/11)

A reta final do Brasileirão vai pegar fogo. Nesta quarta-feira, 09 de novembro, a Rede Globo transmite três partidas ao vivo às 21h30 (Horário de Brasília), logo após o capítulo inédito da novela 'Travessia', para todo o Brasil. Agora que você já sabe a programação, saiba qual vai ser o jogo na Globo hoje.

Qual é o jogo na Globo hoje quarta-feira na TV aberta

A Globo vai passar três jogos do Brasileirão hoje, quarta-feira 09 de novembro. Os confrontos são válidos pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, a penúltima rodada na temporada.

Já campeão, o Palmeiras recebe o América que busca a vaga na Libertadores na edição que vem. A partida será transmitida para os estados de SP, MG, PR, SC e as cidades de Petrolina e Caruaru.

Do outro lado, o Flamengo visita o já rebaixado Juventude, em partida que ambos apenas cumprem tabela na penúltima rodada da competição. O jogo vai passar em todo o Brasil, menos para SP, MG, GO, PR, SC e as cidades de Petrolina e Caruaru.

Para fechar a programação, o duelo entre Atlético GO e Athletico PR será exibido nesta quarta-feira somente ao estado de GO.

Agora que você já sabe que tem jogo na Globo hoje, confira todos os detalhes.

Palmeiras x América MG – Brasileirão Série A

Quarta-feira, 09/11 às 21h30 (Globo, Premiere e GloboPlay)

Allianz Parque, em São Paulo

Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Richarlyson e Sálvio Spinola.

Juventude x Flamengo – Brasileirão Série A

Quarta-feira, 09/11 às 21h30 (Globo, Premiere e GloboPlay)

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Gustavo Villani e os comentários de Junior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira.

Atlético GO x Athletico PR – Brasileirão Série A

Quarta-feira, 09/11 às 21h30 (Globo, Premiere e GloboPlay)

Estádio Antônio Accioly

Alex Rodrigues narra com os comentários de Kléber Guerra e Paula Parreira

Como assistir a Globo no celular?

Prefere a comodidade de assistir tudo pelo celular? Fique tranquilo torcedor, você pode acompanhar ao jogo que passa na TV Globo também pela tela do seu dispositivo.

Pela plataforma GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, dá para acompanhar de graça toda a programação da emissora carioca e o melhor: sem pagar nada por isso. Isso porque a plataforma reproduz o sinal da própria Globo no aplicativo.

Para assistir ao jogo do Palmeiras, Flamengo ou Atlético GO, baixe o aplicativo no celular, seja Android ou iOS, e cadastre o seu email com a senha. Se preferir, também dá para acessar com a conta do Facebook, Apple ou Google. Dá para entrar também pelo site www.globoplay.globo.com.

Ao entrar no aplicativo, procure a opção "Agora na TV" e, ao escolher, você vai escolher o canal da Globo. Espere carregar e pronto, você pode curtir de graça os jogos. Porém, lembre-se que a plataforma utiliza a localização, por isso você assiste ao jogo de acordo com a sua localização.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Esta é a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Faltando apenas duas rodadas para acabar a temporada no futebol, acompanhe a luta contra o rebaixamento e briga pelas vagas na Libertadores e Sul-Americana.

Nesta quarta-feira, 09 de novembro, sete jogos serão disputados ao redor do Brasil.

Quarta-feira (09 de novembro):

19h - Coritiba x Corinthians

19h - Fluminense x Goiás

19h - Avaí x Ceará

20h30 - Fortaleza x RB Bragantino

21h30 - Juventude x Flamengo

21h30 - Palmeiras x América MG

21h30 - Atlético GO x Athletico PR

