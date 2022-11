Tem jogo na Globo hoje? Veja o horário das transmissões de domingo (06/11)

Com a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, final do Campeonato Gaúcho Feminino e a 36ª rodada da Série A, a programação da emissora está repleta de futebol.

Com a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, 06 de novembro, a TV Globo abriu exceção e alterou completamente a programação para transmitir a briga pelo acesso. Mas qual será o jogo na Globo hoje? As partidas começam logo após o 'Domingão' com Huck', a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Lista de jogos na Globo hoje

A Globo vai passar cinco jogos hoje na programação, domingo 06 de novembro de 2022. Agora que você já sabe que tem jogo na Globo hoje, confira a programação e saiba como assistir.

Grêmio x Internacional – Final do Campeonato Gaúcho Feminino

Domingo, 06/11 às 13h45 (Globo RBS, Sportv 3 e GloboPlay)

Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Cuiabá x Palmeiras – Brasileirão Série A

Domingo, 06/11 às 18h30 (Globo SP, MT, MS, CE, TO, GO, PR e Premiere)

Arena Pantanal, em Cuiabá

Cléber Machado narra ao lado de Caio Ribeiro, Richarlyson e Sálvio Spinola / Odinei Ribeiro, Maurício Noriega e Ricardinho no Premiere

Ituano x Vasco – Brasileirão Série B

Domingo, 06/11 às 18h30 (Globo RJ, PE, AP, RO, RR, AC, AM, PA, PI, RN, PB, SE, MA, ES, SC, RS, DF e cidades Sorocaba e Juiz de Fora, Sportv e Premiere)

Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu

Luis Roberto na narração com comentários de Roger Flores, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Cruzeiro x CSA – Brasileirão Série B

Domingo, 06/11 às 18h30 (Globo MG e AL, Premiere)

Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Narração de Rogério Correia e os comentários de Henrique Fernandes, Fábio Júnior e Janette Arcanjo.

CRB x Bahia – Brasileirão Série B

Domingo, 06/11 às 18h30 (Globo BA Premiere)

Estádio Rei Pelé, em Alagoas

Narração de Thiago Mastroianni e Gustavo Castelucci nos comentários.

Programação da Globo hoje

Com a mudança de horário na transmissão do futebol neste domingo, a programação da Rede Globos sofreu pequenas alterações.

Confira a programação, mas fique atento porque cada estado a rede pode ser diferente.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:35 Temperatura Máxima – Creed: Nascido Para Lutar

14:40 Família Paraíso

15:50 Domingão com Huck

18:20 Futebol

20:30 Fantástico

23:45 Vai Que Cola

00:30 Domingo Maior – Invasão

02:05 Cinemaço – Inimigo Do Estado

Como assistir a Globo no celular?

O torcedor também pode assistir a TV Globo pelo celular. A plataforma GloboPlay retransmite de graça as imagens do canal principal pelo dispositivo móvel.

O GloboPlay é um serviço de streaming por assinatura. Com filmes, séries, novelas e desenhos, a plataforma está disponível somente por assinatura. Entretanto, o sistema também disponibiliza a transmissão da TV Globo de graça ao público.

Dá para assistir aos jogos da rodada no domingo com um simples toque no celular, Android ou iOS. Se preferir, pode acessar o aplicativo no tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

Tudo o que você precisa fazer é acessar o aplicativo, cadastrar-se com e-mail e a senha, ou entrar com a conta do Facebook, Apple ou Google. Depois, procure a opção "Agora na TV" no menu, espere carregar o player e pronto!

Jogos do Brasileirão neste domingo

A última rodada do Brasileirão na Série B e a 36ª no Campeonato Brasileiro da Série A vão movimentar o domingo do torcedor.

A disputa pelo acesso e a briga contra o rebaixamento marcam o fim de semana. Quem vai levar a melhor, quem vai continuar na segunda divisão e quem cai para a terceira liga? Confira todos os jogos da rodada entre Série A e também na Série B.

BRASILEIRÃO SÉRIE A

16h - Fortaleza x Atlético GO

16h - Coritiba x Flamengo

18h30 - Cuiabá x Palmeiras

BRASILEIRÃO SÉRIE B

16h - Guarani x Chapecoense

18h30 - CRB x Bahia

18h30 - Ituano x Vasco

18h30 - Operário PR x Novorizontino

18h30 - Vila Nova x Sport

18h30 - Cruzeiro x CSA

Você também vai gostar de ler:

Grupos da Copinha 2023: equipes e duelos da nova temporada

Tabela de jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022; datas e horários

Quando sai a convocação para Copa do Mundo 2022 da Seleção Brasileira

Elite! Casimiro vai transmitir jogos da Copa do Mundo de graça